5 esperienze di viaggio sostenibili in Italia

Stai pensando alla tua prossima meta, a come organizzare e pianificare un viaggio? Desideri vivere un'esperienza di viaggio sostenibile in Italia?

Prima di scoprire gli itinerari più green nel Belpaese, cerchiamo di capire cosa significa viaggiare in modo eco.

Il turismo verde o ecoturismo è un turismo sostenibile e responsabile, un viaggio che rispetta l'ambiente, i luoghi e le comunità locali.

Ultimamente sono sempre più i viaggiatori prediligono una vacanza slow magari a piedi, in bicicletta o in treno, soggiornando in strutture immerse nella natura.

Essere attenti all'ambiente non deve significare rinunciare al lusso e alle comodità, quindi se stai cercando dove alloggiare in modo eco-sostenibile una soluzione è il Glamping: il modo perfetto per viaggiare green.

Se vuoi davvero connetterti con la natura e dormire sotto le stelle con tutti i comfort di casa tua, il Glamping ossia il Glamour Camping è ciò che fa per te.

Un’altra alternativa sono gli alberghi diffusi, che non hanno alcun impatto negativo sull'ambiente locale poiché si basano su edifici già esistenti promuovendo uno stile di vita più sostenibile.

Vediamo ora quali sono i 5 migliori itinerari per viaggiare green in Italia. Vieni con noi!

1. Toscana: la Maremma dal cuore verde

L'intero territorio toscano vanta una particolare attenzione e rispetto per l'ambiente, con un turismo ecosostenibile tra i più sviluppati in Italia.

Basti pensare alla città di Grosseto, città modello per il turismo sostenibile in Europa, o al Parco Nazionale della Maremma, riconosciuto come “Eccellenza Europea” nel turismo sostenibile. Energie rinnovabili, strutture sostenibili, spiagge plastic free, percorsi ciclabili e trekking ti garantiranno un'esperienza green completa.

Nella stessa Maremma, rimarrai stupito dalla diversità del suo territorio e dai colori che si combinano tra loro, il bianco delle spiagge contrapposto al verde delle colline con l'azzurro del mare dell'Argentario sullo sfondo.

Una menzione speciale va al borgo marinaro di Castiglione Della Pescaia, che da tempo ha adottato una politica plastic-free, visibile nella pulizia delle sue spiagge e nell'acqua cristallina.

Da non perdere la meravigliosa oasi naturale del Parco Naturale della Maremma, dove passeggiare nella rigogliosa macchia mediterranea, scoprire paesaggi selvaggi e incontaminati e dove incontrare gli animali tipici del luogo.

Qui puoi scegliere tra una varietà di percorsi a piedi, in bicicletta oppure a cavallo per esplorare diverse aree con panorami davvero unici. Perla della Maremma e tappa imperdibile è l'Argentario, promontorio a picco sul mare famoso per le sue acque cristalline, dove esplorare le sue calette e i suoi sentieri immersi nel verde e tra le rocce.

Per chi ama il trekking e le immersioni subacquee in acque color smeraldo, poi, è d'obbligo una visita alla magica Isola del Giglio, ancora poco conosciuta dal turismo di massa.

2. Lago di Garda: natura, cultura e cucina

Il Lago di Garda, meta indiscussa di turisti stranieri e italiani, si è rapidamente allineato alle esigenze del turismo ecosostenibile, diventando una delle principali destinazioni green d'Italia.

Se vuoi essere catapultato in un paesaggio surreale, circondato dalla maestosità delle Alpi e immerso tra cipressi e ulivi, allora il lago più grande e pittoresco della penisola fa per te.

Spiagge per rilassarsi e ammirare il tramonto, sorgenti termali, percorsi enogastronomici con prodotti a chilometro zero, sport acquatici (vela, windsurf e kitesurf) e tanti itinerari a piedi o in bicicletta ti permetteranno di esplorarne le meraviglie naturali e di sentirti parte del territorio.

Tra i tanti luoghi da visitare in modo lento e sostenibile, ti segnaliamo le spiagge Bandiera Blu di Gordone, il magnifico sentiero del Ponale affacciato sul lago, e la pista ciclabile della Valle Dei Laghi, che con i suoi 15 km ti permetterà non solo di ammirare i panorami e scorci più belli del lago, circondati da vigneti e frutteti, ma anche conoscere alcuni dei borghi più caratteristici sparsi per il lago.

Per un'esperienza davvero unica e rilassante, a due passi dal lago, puoi immergerti anche nel paradiso naturale delle Terme di Colà.

Ma il Lago di Garda non è solo natura, storia e cultura. Nella zona dell'Alto Lago, ad esempio, si possono visitare il Vittoriale Degli Italiani, dimora del celebre scrittore Gabriele d'Annunzio, l'Orto Botanico Andreè Heller, oltre a vari siti romani e preistorici.

Avrai anche la possibilità di partecipare a tour enogastronomici, ad esempio nella zona dei vigneti da Desenzano a Salò, potrai visitare aziende agricole e frantoi locali e degustare vini DOC.

3. Sardegna: tra bellezze rurali e tradizioni

Per un viaggio consapevole e responsabile, la Sardegna è una meta ideale per la sua straordinaria biodiversità e tradizioni culturali.

Oltre alle sue meravigliose spiagge, l'isola offre tante attività nelle altrettanto belle zone interne per una vacanza slow a contatto con la natura e la storia.

Nelle zone interne del sud si trovano diversi altipiani con percorsi ad anello di vario livello, interessanti sia dal punto di vista storico sia paesaggistico.

A Isili si possono ammirare i siti archeologici della civiltà nuragica e diversi musei, oppure conoscere l'habitat naturale degli ultimi cavalli selvaggi d'Europa nella Giara di Gesturi.

Per un'esperienza davvero unica, consigliamo anche il tour sull'antica locomotiva da Mandas ad Arbatrax, sulla costa occidentale famosa per le sue rocce rosse. Attraverserai lentamente e osserverai luoghi magici tra valli, foreste, laghi, montagne e pianure che ti lasceranno senza parole.

Per gli amanti della montagna, da non perdere è il Gennargentu, il monte più alto della Sardegna, che offre innumerevoli itinerari di varia difficoltà.

4. Emilia-Romagna: a piedi o in bicicletta

Di solito, quando pensiamo alle vacanze in Emilia-Romagna, pensiamo subito alla Riviera con i suoi ombrelloni e le sue spiagge. Ma il territorio della regione è vasto e variegato e ti entusiasmerà con la sua bellezza e le attività 100% green.

Tra le principali, suggeriamo le Ciclovie dei Parchi: 10 percorsi ciclabili adatti a tutti all'interno di splendidi parchi e riserve naturali, che spaziano dalla Pianura Padana all'Appennino, passando per i famosi colli bolognesi.

Oltre alle meraviglie naturali, scoprirete anche tante bellezze storiche e architettoniche che vi riporteranno indietro nel tempo.

I dettagli dei percorsi sono disponibili sul sito della Regione. I principali centri della regione possono essere visitati anche in bicicletta, poiché esiste un'ottima rete di piste ciclabili.

Per chi preferisce camminare, la regione offre tanti itinerari in zone meno battute, come i 14 Cammini che coprono 2000 km tra natura, tradizioni locali e prodotti tipici, alla scoperta di luoghi che sono ancora autentici.

Il percorso più affascinante è la Via Francigena, che negli ultimi tempi sta generando grandi opportunità di sviluppo per il turismo sostenibile.

La sua lunghezza originaria era di 1800 km ma il tratto in Emilia-Romagna è di circa 145 km, un percorso meraviglioso tra sentieri di montagna, stradine di campagna, borghi, strade alberate e piccoli paesi.

Dopo una lunga passeggiata il relax è d'obbligo, e l'Emilia-Romagna non vi deluderà con le sue piscine naturali immerse nel silenzio, cascate, fiumi e laghi. Uno dei posti più belli è la Cascata dell'Acquacheta nella valle del Montone, anch'essa situata nel bellissimo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

5. Trentino-Alto Adige: l'eccellenza green

Il Trentino-Alto Adige è la regione simbolo del turismo sostenibile in Italia, avendo ottenuto nel febbraio 2015 il titolo di 'Regione Verde d'Italia'.

Dalle Dolomiti al Lago di Garda, puoi scegliere tra innumerevoli attività green per una vacanza slow tra la natura incontaminata.

Il turismo attivo è il più diffuso nelle Alpi, che non solo incoraggia pratiche sostenibili ma sostiene anche le economie locali.

Puoi scegliere tra trekking, nordic walking e percorsi in bicicletta che ti porteranno sulle vette più alte dove potrai ammirare paesaggi mozzafiato.

Un'altra attrattiva del Trentino sono i laghi. Ti consigliamo il suggestivo Lago di Caldonazzo, il più grande della regione, dove potrai rilassarti sulle sue spiagge e fare il bagno nelle sue acque pulite, oltre a praticare diversi sport acquatici.

Interessante anche IT.A.CÀ, il Festival del Turismo Responsabile, che ti permetterà di esplorare in modo più autentico e consapevole le meraviglie di Trento e delle sue valli nascoste.

Inoltre, la regione vanta 300 km di piste ciclabili adatte a tutti e in ottime condizioni, con punti relax e ristoro, e una linea ferroviaria ben collegata ai punti di partenza e arrivo del tuo eco-tour.

Tra i vari itinerari in bicicletta, segnaliamo la Valle Verde, un percorso facile che costeggia il fiume Adige, attraverso paesaggi incantevoli e lontani dalla civiltà, tra boschi e vigneti meravigliosi.