Un'estate senza zanzare: come godersi al massimo la bella stagione

Estate: tempo di vacanze, relax... e zanzare. Insieme con la bella stagione insetti e altri animali infestanti tornano a farci visita cercando di rovinare l'atmosfera unica che solo il periodo dell'anno più amato dagli italiani sa regalare. Proteggere gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo diventa dunque di fondamentale importanza. Zanzare, mosche e altre specie infestanti infatti, oltre ad essere fastidiose, possono trasformarsi in vettori di numerose malattie dannose sia per gli esseri umani che per gli animali domestici. Le zanzare in particolare sono probabilmente gli ospiti più sgraditi tra quelli citati, il loro ronzio e le loro punture ci accompagnano da aprile a novembre inoltrato.

Un ciclo vitale che spiega le “invasioni” estive

La femmina di questo insetto si nutre del sangue umano per portare a maturazione le uova che si trasformano in larve e quindi in pupe da cui esce un esemplare già maturo e pronto a riprodursi a sua volta a soli due giorni dalla nascita.

Se a questo ci sommiamo che una zanzara può produrre fino a 300 uova per volta e che il caldo favorisce la loro schiusa, ci rendiamo conto di quanto i mesi estivi possano rivelarsi "fastidiosi". Ma siete pronti al dato più impressionante? Nel solo periodo estivo da una sola zanzara di partenza si possono generare oltre 65 miliardi di miliardi di individui, questo ovviamente in assenza di predatori naturali e di adeguate contromisure. Un numero impressionante che ci fa capire quanto possa essere seria questa problematica e quanto possa diventarlo ancora di più in mancanza di rimedi efficaci.

Ognuno di noi nel nostro piccolo può fare qualcosa per diminuire l’infestazione e la proliferazione delle zanzare. Buona pratica è, per esempio, quella di evitare sottovasi o recipienti pieni d'acqua in balcone o in giardino, tutte zone particolarmente attraenti per le zanzare che possono depositarvi le uova, generando alla loro schiusa importanti disagi. In ogni caso sono tante le soluzioni adottate, la maggior parte delle quali atte a proteggersi esclusivamente dalle loro punture. Il metodo più efficace per contenerne la presenza rimane però la disinfestazione. Una pratica che allontana gli insetti dalle nostre abitazioni, dai nostri giardini e dai luoghi di lavoro. Importante è farlo in maniera sostenibile, affidandosi ad aziende che assicurino ottimi risultati utilizzando metodi di lavoro il quanto più possibili green e che riducano al minimo l'impatto ambientale.

DelCo Disinfestazioni è azienda leader nel settore con un occhio di riguardo verso queste tematiche. L'utilizzo di attrezzature elettriche a zero emissioni e di prodotti a basso impatto ambientale la pongono di diritto nel gruppo di quelle aziende che si impegnano maggiormente nella salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo anche dal punto di vista della sostenibilità.

Basti pensare, ad esempio, all'Impianto Anti Zanzare che permette una disinfestazione ecologica con un processo di nebulizzazione che è in grado di proteggere dalle zanzare superfici anche superiori ai 10.000 mq, diffondendo solo pochi millilitri di prodotto al giorno, per un massimo di uno o due minuti, negli orari che preferiamo. Un'ottima soluzione, ad esempio, per le aree pubbliche dove questo sistema permette di scegliere orari di diffusione del prodotto nelle ore in cui l'area interessata non è frequentata.

Uno degli esempi più evidenti dell'efficienza dell'azienda salentina è l'impianto anti zanzare installato da DelCo presso la struttura Castle Elvira dove è stato risolto definitivamente un'importante problematica legata all'infestazione di mosche e zanzare.

Protezione a 360°

DelCo Disinfestazioni è in grado di intervenire in tutti i contesti, dai pubblici ai privati. Più di 20 anni di esperienza e passione che ne fanno oggi una delle aziende leader in Italia nel campo delle disinfestazioni e non solo. DelCo offre infatti anche servizi di: deblattizazione, derattizzazione, allontanamento volatili, sanificazione e disinfezione, pest control e manutenzione del verde, tutte pratiche che rendono i nostri ambienti più sicuri e vivibili, soprattutto nella bella stagione.

Non resta dunque che chiamare allo 0832 31 27 66 o visitare il sito web di questa importante realtà leccese per scoprirli tutti, richiedere un intervento e rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti l'universo DelCo.