The Smile, Pulp, Jesus and Mary Chain: un evento musicale da non perdere

Taranto è una città culturale a 360 gradi. Non si contano le numerose iniziative che hanno contribuito a un rilancio di questo luogo, motivo di orgoglio per la Regione Puglia. E la musica, da sempre motore di questa provincia, ne è assoluta protagonista.

La cittadinanza è oggi invitata a un evento dal grande respiro internazionale: un’occasione per una connessione tra musica, tecnologia e temi di attualità.

Medimex 2024: un progetto musicale e sociale

Stiamo parlando del Medimex 2024, in programma dal 19 al 23 giugno. Un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Anche per questa edizione, Medimex propone grandi concerti internazionali e molteplici appuntamenti con i professionisti della musica e per il grande pubblico, che in questa edizione ruoteranno intorno al tema – tanto contemporaneo quanto critico – dell’intelligenza artificiale, aspetto centrale sia per la musica che per l’umanità.

Due serate di concerti previsti nella Rotonda del Lungomare di Taranto: sabato 22 giugno è il turno dei The Smile, il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner. Domenica 23 giugno invece spazio a una band culto degli anni Ottanta, The Jesus and Mary Chain, che quest’anno celebra i 40 anni di attività. Seguono i Pulp, band iconica della scena inglese, tuttora di ispirazione per band contemporanee.

Medimex: gli workshop allo Spazioporto

Ma il Medimex è anche occasione di scoperta musicale: allo Spazioporto di Taranto si replicheranno numerosi showcase, selezionati attraverso una call pubblica, per presentare i più interessanti esponenti della scena World, Jazz, Indie/Pop/Rock pugliese e nazionale. Si parte Mercoledì 19 giugno dalle ore 21.00 con uno showcase World Music tenuto da Accasaccio, band originaria del Salento che mescola influenze musicali tradizionali del Sud con sonorità moderne. E poi ancora: Eleonora Bordonaro, cantautrice-interprete siciliana, Francesco Moramarco, Kyoto, progetto musicale solista di Roberta Russo; Silvio Vassallo e Monica Pinto e Sandro Joyeux.

Giovedì 20 giugno sempre dalle ore 21 si terrà uno showcase Indie, Pop RocK con: Comrad , progetto punk rock italiano ruvido, diretto ed estremamente coinvolgente; Leland Did It, band pugliese che combina sonorità alternative rock o post-punk con l’elettronica; Nebula, progetto di musica elettronica; PinhDAR, duo italiano che si definisce "creatore di realtà parallele" considerato band trip-hop di riferimento in Italia; Rares, un percorso nel segno del pop più sperimentale e della scoperta profonda del proprio io; Samia, romana di origini somale e yemenite, armonizza pop, soul, R&B, dance anni 70 e elettronica con la sua voce graffiante e malinconica.

Infine Venerdì 21 giugno dalle ore 21.00 showcase Jazz, in collaborazione con I-Jazz, con Antonello Losacco, bassista pugliese, Evita Polidoro//NEROVIVO, Jacopo Ferrazza, Maladè, progetto di Vincenzo Guerra, Pasquale Calò, Valentina Fin Cohors, progetto volto a valorizzare la pratica dell’improvvisazione in un confronto virtuoso tra il jazz e la tradizione musicale delle corti europee del rinascimento, Wasted Generation, giovani nati a cavallo dei 2000 che hanno sentito l'esigenza di interfacciarsi tra di loro, provando a dar vita ad una nuova comunità musicale.

Medimex: una mostra al MarTA e videomapping

Inoltre, Medimex propone una grande mostra e un video mapping dedicato al tema dell’intelligenza artificiale.La mostra si intitola Bob Gruen: John Lennon, The New York Years, è allestita dal 19 giugno al 14 luglio al MarTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto e racconta, attraverso 60 fotografie e testi, la collaborazione più importante del fotografo, ovvero quella con John Lennon e Yoko Ono.

Gruen sarà presente al Medimex e parteciperà mercoledì 19 giugno anche a un incontro al MarTA.

Dal 20 al 23 giugno sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto è in programma il video mapping Infinite Loop, AI Endless Exploration, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex, azione di arte pubblica che vuole essere una riflessione sul tema della manifestazione.

Gli eventi collaterali non finiscono qui. Tra tutti annoveriamo il Next Generation Music Award, premio rivolto a giovani musicisti pugliesi, singoli o gruppi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni. E poi ancora il Medimex Book Stories presso il Caffè Letterario Cibo per la mente di Taranto, a cura di Corrado Minervini, in collaborazione con la Casa del Libro Mandese di Taranto, che prevedono un numero molto importante di presentazioni di libri musicali e non solo. Sul sito di Medimex è possibile rimanere costantemente aggiornati su tutte le iniziative.

Una vera e propria festa per la cultura e per questa città.