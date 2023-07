Le 10 migliori app di viaggio 2023

L'uso delle giuste app di viaggio può aiutarti a risparmiare tempo e denaro, rendendo il viaggio molto meno stressante.

Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno, dovrai semplicemente scaricare la tua app per avere le risposte che cerchi. Ecco un elenco delle migliori app di viaggio 2023 da scaricare subito!

1. Citymapper

Citymapper aiuta i viaggiatori a trovare il percorso più veloce verso la loro destinazione, fornendo istruzioni dettagliate su dove trovare le stazioni degli autobus e dei treni più vicine. Sarai in grado di vedere quando sono i prossimi arrivi e le corse in tempo reale, ricevendo aggiornamenti ogni minuto. L'app ha anche una funzione di chat che ti consente di aggiornare amici e familiari ovunque tu sia.

Disponibile su Android e iOS

2. Airalo

Una delle cose migliori di Airalo è la facilità di acquistare una carta eSIM tramite l’app. Innanzitutto, seleziona il paese o la regione in cui desideri acquistare una eSIM. Puoi scegliere tra eSIM specifiche per paese o acquistare una eSIM regionale o globale se prevedi di viaggiare in più paesi o desideri un piano a lungo termine.

Disponibile su Android e iOS

3. Hostelworld

Hostelworld è dove troverai più di 17.000 ostelli, hotel, B&B e spazi comuni in 178 paesi. L'app è ottima per i viaggiatori solitari che desiderano incontrare altri vacanzieri durante il loro viaggio, inclusa vi è anche una bacheca che evidenzia eventi e incontri, più un traduttore che ti aiuterà a comunicare in un massimo di 43 lingue.

Disponibile su Android e iOS

4. Waze

Un'altra buona app per chi viaggia su strada è Waze: ti fornisce dati su eventuali ingorghi di traffico e informazioni per individuare punti di interesse, come le stazioni di servizio più economiche e i percorsi più veloci per raggiungere la tua destinazione. Le mappe in tempo reale, aggiornate dagli stessi viaggiatori, includono la navigazione con guida vocale.

Disponibile su Android e iOS

5. FlightAware

Se stai andando a prendere amici o familiari all'aeroporto, chiedi aiuto a FlightAware. L'app tiene traccia dei voli in tempo reale, così puoi vedere esattamente dove si trova l'aereo in qualsiasi momento. Oltre a fornire informazioni su arrivi e ritardi, puoi anche vedere se il meteo su determinate località può influenzare l’orario di arrivo del tuo aereo.

Disponibile su Android e iOS

6. Splitwise

Splitwise è un'app per dividere le spese con i tuoi amici. Consente a te e ai tuoi amici di aggiungere varie fatture e tenere traccia dei costi del viaggio.

Disponibile su Android e iOS

7. Mapstr

Mapstr ti consente di tenere traccia dei luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il mondo. L’app consente di taggarli e condividerli con chi vuoi! Un’applicazione perfetta per ricordare i tuoi posti del cuore (ristoranti, bar, locali e musei...), i consigli dei tuoi amici e per pianificare il tuo prossimo viaggio.

Disponibile su Android e iOS

8. Couchsurfing

Questa applicazione è praticamente un servizio di scambio di ospitalità. Couchsurfing è il modo migliore per trascorrere del tempo con la gente del posto, fare amicizia e ospitare viaggiatori da tutto il mondo. In pratica con questa app ci si scambia ospitalità gratuitamente.

Disponibile su Android e iOS

9. WordReference

WordReference è un dizionario bilingue che renderà più facile la comunicazione se viaggi all’estero. Un vero e proprio dizionario online da tenere sempre sul telefono.

Disponibile su Android e iOS

10. Google Maps

Google Maps è una piattaforma di mappatura web offerta da Google. Sull’app ci sono immagini satellitari, fotografie aeree, mappe stradali, viste panoramiche interattive a 360° delle strade, comprese anche le condizioni del traffico in tempo reale in modo da pianificazione il percorso del tuo viaggio.

Disponibile su Android e iOS