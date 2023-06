Montagna in estate: le destinazioni top da non perdere in Italia

L’estate non fa rima solamente con vacanze al mare, anche la montagna si inserisce tra le mete da favorire durante la stagione calda. È vero, non si potrà sciare, ma si potrà godere sicuramente della frescura dei luoghi montani più o meno blasonati, che non si trovano solamente nel Nord Italia. Infatti, ci sono diverse destinazioni sparse lungo la Penisola. Si potrà, quindi, scegliere il luogo più adatto, anche evitando lunghissimi viaggi, soprattutto quando si parte con tutta la famiglia.

Perché scegliere la montagna in estate?

Ci sono tante motivazioni che spingono a scegliere la montagna in estate, rispetto al mare, posti tra l'altro vicini a diversi laghi italiani da visitare, fiumi, cascate e ruscelli.

L’altitudine garantisce di respirare aria fresca e pulita , evitando in questo modo l’afa cittadina o delle località marine.

, evitando in questo modo l’afa cittadina o delle località marine. Fare lunghe passeggiate , scoprire sentieri e scorci naturali, dove ritrovare la pace dei sensi in solitaria, in coppia o con il resto della famiglia, figli – piccoli e grandi – compresi.

, scoprire sentieri e scorci naturali, dove ritrovare la pace dei sensi in solitaria, in coppia o con il resto della famiglia, figli – piccoli e grandi – compresi. Di solito è anche meno affollata , perfetta per chi non ha voglia di trovare un ombrellone, un posticino per posizionare il telo mare o fare il bagno in mezzo a moltissime persone.

, perfetta per chi non ha voglia di trovare un ombrellone, un posticino per posizionare il telo mare o fare il bagno in mezzo a moltissime persone. È possibile prendere parte a escursioni di tantissimi tipi, sia per chi è alle prime armi che per veri esperti di montagna.

Le 7 top location di montagna in Italia