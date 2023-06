Perché prenotare le vacanze in anticipo: 5 motivi per cui ne vale davvero la pena

Fino all’ultimo secondo le cose potrebbero cambiare, ma prenotare le vacanze in anticipo ha molti più vantaggi che svantaggi. Al di là delle tariffe agevolate, di sconti e offerte riservate proprio a chi procederà con l’early booking – letteralmente “prenota prima” -, ci sono una serie di benefici da tenere in considerazione. Sono validi motivi per cui conviene davvero organizzare con largo anticipo la prossima vacanza.

L’early booking si effettua dai 5 ai 10 mesi prima del soggiorno effettivo. E si sceglie questa modalità per usufruire delle “offerte prenota prima”. Ma vediamo, oltre alle tariffe, quali sono gli altri vantaggi del prenotare le vacanze in anticipo.

#1 Tariffe migliori

Si sa che i viaggi last minute sono sempre molto vantaggiosi, ma non sono il massimo per le persone ansiose, che fremono nell’organizzazione. Si cerca in tutti i modi di mettere a punto ogni singolo aspetto della vacanza, motivo per cui prendere e partire all’ultimo minuto, nonostante le tariffe vantaggiose, non è l’ideale. Tuttavia prenotare in anticipo le vacanze consente ugualmente di accedere a prezzi migliori, quindi perché non portarsi avanti e prenotare 5/10 mesi prima della partenza? Il vostro conto in banca vi ringrazierà, soprattutto se abbinerete anche un viaggio low cost, magari approfittando delle Error Fares!

Ma dove prenotare i viaggi early booking? Ci sono molte app e siti che propongono offerte eccezionali, che vi consigliamo di monitorare. Tra questi c’è Pirati in viaggio, che aggrega tutte le offerte su soggiorni completi, voli e pernottamenti. In questo modo costruire un pacchetto viaggio sarà semplicissimo. Pirati in viaggio è disponibile anche per iOS e Android.

Se avete intenzione di prendere un aereo, non potete non consultare Skyscanner, un ottimo strumento per confrontare i prezzi dei voli. Al di là del portale, potete scaricare l’app Skyscanner per iOS e Android.

#2 Struttura desiderata

Vi è mai capitato di prenotare una vacanza a poche settimane dalla partenza? E magari in queste circostanze vi siete dovuti accontentare delle strutture e camere ormai rimaste disponibili. Questo è il rischio che corre chi attende troppo. Ecco perché fare early booking è l’ideale per chi vuole prenotare non solo una vacanza in un posto ma scegliere una determinata struttura.

Booking resta sicuramente uno dei migliori siti che propongono offerte, anche dedicate principalmente agli iscritti, su hotel e varie strutture ricettive. Oltre al sito online, è possibile scaricare l’app per iOS e Android.

#3 Disponibilità delle camere

Esattamente come per la struttura, si rischia di non poter richiedere la stanza desiderata e doversi accontentare di una camera troppo piccola e poco confortevole o dover acquistare una suite a prezzi esorbitanti pur di partire per le ferie. Prenotare in anticipo vi consentirà di scegliere per primi il tipo di camera desiderata, magari chiederne anche un paio comunicanti se partite con altri membri della famiglia o semplicemente con i figli.

#4 Soluzioni migliori

Nei mesi di early booking molte strutture ricettive propongono in offerta delle soluzioni straordinarie a prezzi interessantissimi. Camere con viste mozzafiato, servizi extra e tanto altro che avreste dovuto pagare a parte o che fareste difficoltà a trovare in altri periodi dell’anno, quando l’alta stagione si avvicina.

#5 Organizzare con tranquillità

Prenotare in anticipo è sinonimo di organizzare la vacanza in tranquillità. Pianificherete con tutta calma il viaggio, sceglierete il mezzo di trasporto adeguato, acquisterete per tempo l’occorrente, riuscirete a ottimizzare il tutto, soprattutto se viaggerete in famiglia.

Per organizzare per bene un viaggio da soli, in compagnia e in famiglia ci sono diversi portali che permettono di farlo senza difficoltà. Dalla partenza al rientro, vi suggeriamo Sygic Travel, che offre anche una mappa con le attrazioni da vedere lungo il tragitto. A questi link è possibile scaricare l’app per iOS e Android.

Insomma, prenotare una vacanza in anticipo offre importanti vantaggi, quindi perché non approfittarne?