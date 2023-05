Perché prenotare un viaggio in crociera almeno una volta nella vita

State considerando di partire per un po’, staccare dalla routine quotidiana ma non volete subire lo stress di organizzare una vacanza? Allora la crociera è proprio ciò che fa per voi.

Ci sono alcuni momenti nella vita in cui abbiamo voglia di avventura, altri di relax. Un periodo vogliamo esplorare, scoprire, osservare quindi camminare senza sosta instancabili di conoscere culture e posti nuovi. E un altro vorremmo solo starcene tranquilli e coccolati.

Ecco perché bisogna scegliere con attenzione, in base all’umore del periodo e di ciò che vogliamo – e non vogliamo – fare il tipo di vacanza.

La crociera è certamente un tipo di vacanza all inclusive, in cui non dobbiamo preoccuparci di cucinare, di parcheggiare e nemmeno di spostarci da un posto all’altro. Ci pensa l’equipaggio.

Quello che dobbiamo fare è solamente trovare la compagnia adatta e la tratta in cui muoversi. Per stare tranquilli e sereni ma anche per visionare alcune delle più strepitose meraviglie del mondo, vi consigliamo i viaggi nel Mediterraneo. Da Palermo, Civitavecchia, Genova o Bari: di partenze ce ne sono di ogni tipo, basta solo scegliere quella più vicina a sé. In genere questo tipo di rotta consente di scoprire alcuni splendidi posti in Italia, come Venezia, Savona, Cagliari e Napoli, ma anche città europee, come Barcellona, Marsiglia o le isole di Santorini, Mykonos e Ibiza.

Il bello della crociera è proprio questo: si toccano le acque delle città vicine e quelle più lontane, spostandosi senza nemmeno accorgersene.

Ma quali sono i reali motivi per cui scegliere un viaggio in crociera e farlo almeno una volta nella vita? Ve ne sveliamo ben cinque!

#1 scoprire nuove terre. Un viaggio in crociera è fatto di tappe, ovvero porti in cui fermarsi, scendere dalla nave – se si vuole – e vedere città, monumenti, culture nuove. La crociera ci consente di spostarci agevolmente e velocemente coprendo distanze importanti.

#2 tante escursioni. In ogni porto è possibile fare i turisti per un giorno partecipando alle escursioni proposte dalla compagnia. Ovviamente non sono obbligatorie, ma se non avete intenzione di organizzare fai da te la giornata, potrebbe rappresentare la vostra miglior scelta!

#3 last minute. Ci sono sempre molteplici occasioni last minute molto convenienti per prenotare un viaggio in crociera. Se quindi non sapete quando partire perché non avete ancora il piano ferie, o semplicemente avete voglia di fuggire ora e subito, magari sfruttando uno dei ponti 2023, allora consultate le offerte e preparate le valigie!

#4 gastronomia. Non solo in crociera non dovrete cucinare, ma potete assaporare la cucina proposta dalla compagnia, che può essere molto diversa giorno per giorno.

#5 green. Ormai sempre più compagnie sono attente alle problematiche ambientali. Motivo per cui scegliere un viaggio in crociera può rivelarsi un’ottima scelta sostenibile e responsabile.