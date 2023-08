Puglia e Abruzzo: le località più belle da visitare e gli eventi dell'estate

La riviera adriatica non è composta solamente dalle cittadine romagnole e marchigiane, che si affacciano sul mare, regalano tramonti meravigliosi ma anche spiagge attrezzate ed eventi imperdibili. Andando più al sud ci sono altre due regioni che conquistano per paesaggi spettacolari e altrettante serate straordinarie. Parliamo di Puglia e Abruzzo, nella parte più meridionale dell’Adriatico, due regioni vicinissime ma molto diverse tra loro.

Se la Puglia è il tacco dello stivale che si contraddistingue soprattutto per le località di mare, o vicine al mare, Ionio incluso, l’Abruzzo è la terra di mare e monti, con vaste distese verdeggianti, più tranquilla e affascinante.

Ma quali paesi visitare, a quali eventi partecipare e cosa offrono queste due regioni? Vediamolo insieme!

I migliori posti da vedere in Puglia e gli eventi dell’estate

Senza ombra di dubbio la Puglia è una regione presa d’assalto in estate, e non solo, per le tantissime località che la rendono una meta unica. Non c’è persona che non sia stata in Puglia in estate, che torna sempre nei soliti luoghi o che sceglie di visitarla dal Gargano fino a Santa Maria di Leuca. E poi non si affaccia solamente sull’Adriatico ma anche sul mar Ionio, regalando scorci che poche regioni in Italia possono vantare.

Ma dove andare in Puglia? Le località sono davvero moltissime, dalla magica Ostuni, a cui aggiungere tutti i paesini vicino alla “città bianca” come Cisternino e Locorotondo. Ci sono le affascinanti Polignano a Mare e la vicinissima Monopoli, mentre nel Gargano un salto lo meritano certamente Vieste e Peschici oltre a Rodi Garganico.

Un’altra città a dir poco meravigliosa è Otranto, non troppo distante da Santa Cesarea Terme e Castro. E visto che ci siete, fate un salto a Lecce, che vi lascerà davvero senza parole.

E dalla punta di Santa Maria di Leuca, dove è possibile ammirare uno dei tramonti più belli d’Italia, ci possiamo spostare a Gallipoli, sul versante ionico, una delle località più movimentate della Puglia. E da qui si può passare a Nardò, Porto Cesareo fino a risalire a Taranto passando per Manduria.

La Puglia è davvero un posto magico, una regione in cui tutta l’estate è possibile partecipare a numerosissimi eventi.

Innanzitutto vi suggeriamo di segnarvi la Notte della Taranta 2023, che si terrà il prossimo 26 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. È un evento da non perdere, la serata delle serate pugliesi.

Numerosi saranno i concerti in Puglia che si terranno in agosto. A Gallipoli si terrà il Sottosopra Fest, l’evento dedicato al rap, che quest’anno ospiterà i nomi di Lazza, Guè, Shiva, Geolier e Salmo. Le serate si terranno fino al 17 agosto.

Imperdibile anche il Sei (sud est indipendente) Festival, con Goran Bregovic, Niccolò Fabi, Calibro 35 e molti altri. Si terrà fino al 16 agosto e si svolgerà in tutto il Salento. A questo link potrete consultare le varie info delle serate.

L’attore Michele Riondino è il direttore artistico del Cinzella Festival 2023, dedicato a musica, cinema e cultura. In particolar modo ad agosto, dal 13 al 15, si terranno gli eventi musicali a Grottaglie, in provincia di Taranto. Si esibiranno The Sisters of Mercy, Mannarino, Cosmo e tanti altri.

A questi poi si aggiungono tutti gli altri concerti e gli spettacoli, da Tananai ai Negramaro passando per Levante, Coma_Cose, Articolo 31 e altri, tutti consultabili sulla pagina Puglia Music.

Località imperdibili in Abruzzo e serate cool

E ora passiamo a un’altra regione italiana affacciata sul mare Adriatico ma conosciuta anche per le splendide e freschissime località in montagna, dove stare nel bel mezzo della natura, anche in compagna degli animali. Parliamo della Abruzzo, regione di mare e di monte, il tutto a due passi.

Quali paesi visitare in Abruzzo? Se volete restare sul mare la costa dei Trabocchi, nel chietino, vi conquisterà. Lasciatevi incantare da Ortona, e il suo castello, Fossacesia e Vasto. Bellissimi anche i borghi sul mare nel Teramano, come Pineto e Roseto degli Abruzzi.

Mentre se vi volete spostare nell’entroterra, magari per assaggiare i tipici arrosticini di pecora o per gustare un buon formaggio pecorino abruzzese, vi segnaliamo posti come Elice, Città Sant’Angelo e Loreto Aprutino nel Pescarese, Roccaraso e Villetta Barrea e fare anche un salto al lago di Scanno, che ha la romantica forma a cuore. E poi ci sono anche Roccascalegna con il suo castello, Santo Stefano di Sessanio, Campo Imperatore e Sulmona, con i suoi coloratissimi confetti.

Abbondano le sagre in Abruzzo ad agosto 2023, come quella della salsiccia a Gallo di Tagliacozzo, del vino a Vittorito, del fagiolo a Pratola Peligna e Pecure allu cutture a Pacentro. Fino al 21 agosto si terrà, nelle varie vigne abruzzesi, Calici di Stelle 2023, e non mancheranno i concerti gratuiti e non.

A Pescara, allo Stadio del Mare, ci saranno gli eventi a libero accesso di Giusy Ferreri, Gianluca Grignani e non solo. Sempre in città si terrà nell’area del porto turistico lo Zoo Music Fest, che vedrà sul palco Mr. Rain, Tananai, Fabri Fibra e, per la serata conclusiva del 9 agosto, Manuel Agnelli (ingresso libero).