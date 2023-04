Le regioni italiane più turistiche del 2023

Il turismo in Italia è in netta ricrescita e il 2023 sarà l’anno dei record sul fronte delle presenze nelle varie località della Penisola. Da Nord a Sud, saranno registrati dati in crescita su tutti i fronti e in ogni categoria.

Le regioni meridionali conosceranno una nuova era d’oro con un boom di presenze soprattutto nelle località di mare. Infatti, secondo Vamonos Vacanze, portale dedicato ai viaggi, il trend per il nuovo anno, basato sull’analisi delle richieste degli italiani sui motori di ricerca e su un sondaggio u un campione di 2mila uomini e 2mila donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, distribuiti nelle diverse regioni d’Italia, premia la Puglia. Il tacco dello Stivale è al primo posto delle preferenze degli italiani (14%) e si aggiudica il gradino più alto del podio seguito dalle due isole maggiori, la Sardegna con il 12% e la Sicilia con il 9%.Si tratta di una tendenza ormai consolidata, ovvero quella che vuole gli italiani al mare e al Sud, nei posti incontaminati delle nostre terre. Ciononostante in tanti guardano all’estero ma sempre alle mete esotiche, dalle Bahamas al Madagascar passando per Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia.

Ben diversa è la situazione sotto il profilo di spesa turistica. Le stime fornite attualmente dall’Istituto Demoskopika considerano più di 442 milioni di presenze (numero di notti in una struttura ricettiva) quest’anno, che si traducono in un aumento del 12,2% rispetto allo scorso anno. L’aumento è inoltre il dato di presenze turistiche in Italia più alto fino a oggi registrato.

Saranno 127 milioni i nuovi arrivi nel nostro Paese (+11,2%). Non si tratta di un record ma un dato molto alto dopo quelli registrati nel 2019 e prima ancora nel 2018.

Le previsioni della spesa turistica stimano un incremento del 22,8%, pari a un totale di 89 miliardi di euro.

Secondo Istituto Demoskopika le regioni italiane che beneficeranno maggiormente della spesa turistica, dalla decima alla prima posizione, sono:

10. Sardegna. L’isola dalle acque cristalline potrebbe registrare 14,2 milioni di presenze e 3 milioni di arrivi.

9. Emilia Romagna. La regione che offre splendide città d’arte ma anche litorali e movida dovrebbe registrare 42,8 milioni di presenze (+12,2%) e 11,4 milioni di arrivi (+7,4%).

8. Campania. Se pensiamo alla Campania e alle vacanze ci vengono in mente Capri e Ischia ma anche il Cilento e la Costiera Amalfitana. Questi posti, e altri, potrebbero avere 20,8 milioni di presenze (+12,3%) e 5,7 milioni di arrivi (+13,1%).

7. Sicilia. Altra meta amatissima sia dagli italiani che dagli stranieri. Quest’anno dovrebbe avere 15,9 milioni di presenze (+12,7%) e 4,9 milioni di arrivi (+8,9%).

6. Lazio. La regione della Città Eterna ma anche di tante altre attrazioni e amata per le spiagge. Il Lazio si colloca alla sesta posizione con una previsione di 33,8 milioni di presenze (+12,8%) e con 11,5 milioni di arrivi (+12,8%).

5. Toscana. È tra le regioni più amate dagli stranieri. Le stime parlano di 49,8 milioni di presenze (+13,4%) e 14 milioni di arrivi (+13,5%).

4. Molise. Una piccola regione che potrebbe raggiungere record pazzeschi. Secondo l’Istituto Demoskopika ci saranno 584 mila presenze (+13,4%) e 182 mila arrivi (+14,3%).

3. Marche. Saliamo sul podio e sul gradino più basso troviamo le Marche con possibili 13 milioni di presenze (+13,4%) e 2,7 milioni di arrivi (+13,8%).

2. Veneto. Si guadagna la medaglia d’argento grazie a paesaggi diversissimi tra mare e montagna e posti d’arte. Sono stimate 73,3 milioni di presenze (+14,8%) e 19,1 milioni di arrivi (+11,0%).

1. Trentino Alto Adige. Al primo posto della classifica delle stime dell’Istituto Demoskopika troviamo il Trentino Alto Adige, con i suoi borghi fiabeschi le Dolomiti. Quest’anno probabilmente raggiungerà il più elevato incremento. Sono previsti 2,6 milioni di presenze (+15,4%) e 12,1 milioni di arrivi (+11,8%).