Tiromancino, Ermal Meta e Coma_Cose accendono l'estate al Village

Estate appena iniziata e, ancor prima delle attesissime vacanze, tutti gli occhi (e le carte di credito) sono puntate sugli ormai prossimi saldi estivi. E l’estate si fa subito bollente!

Ad aprire le danze della stagione dello shopping è la Valdichiana, con gli ormai tradizionali eventi a ingresso libero delle Summer Nights: quattro date imperdibili nell’estate toscana, spalmate nel mese di luglio, in cui la Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar) proporrà una serie di immancabili appuntamenti in musica e parole per visitatori provenienti da tutta Italia.

Valdichiana Village ospita le Summer Nights

Location dell’evento è Valdichiana Village, una delle cinque prestigiose “Land” dello shopping sparse per tutto lo Stivale, in grado di proporre al visitatore un’esperienza d’acquisto unica.

Da un lato, infatti, il Villaggio è un piacere per la vista, incorniciato dagli splendidi paesaggi toscani tra Siena e Arezzo. Dall’altro, sempre apprezzata è la capacità di Valdichiana Village di declinare il piacere in tutte le sue forme, con i sapori indimenticabili delle eccellenze alimentari tipiche della zona, gli angoli verdi, le bellissime boutiques e gli ambienti autentici e ricercati.

E la vera attrazione delle Summer Nights è, forse, proprio l’ambientazione, in grado di racchiudere e far vivere emozioni e sensazioni sempre originali e speciali.

Quest’anno, poi, sono quattro le date da segnare in agenda, per un luglio all’insegna di musica e parole che accompagnerà appassionate sessioni si shopping selvaggio su e giù per il Village.

Sabato 6 luglio: Notte Bianca e apertura della stagione dei saldi

La stagione dei saldi si apre con il primo vero appuntamento estivo al Valdichiana Village: la Notte Bianca.

Appassionati di shopping a prezzi outlet e ulteriormente scontati per l’occasione, saranno accolti sin dalle 18,30 da Dj Set e Food and Drink, dagli oltre 130 punti vendita che rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 23 e dai punti ristori aperti fino alla mezzanotte.

Venerdì 12 luglio: appuntamento in parole e musica con i Tiromancino

Venerdì 12 luglio dalle 21 "Radio Subasio Music Live", un appuntamento in parole e musica, propone i Tiromancino con il conduttore Gianluca Giurato. La formazione, con il leader Federico Zampaglione, si racconterà in Piazza Maggiore, accompagnando la narrazione con le note di alcuni degli straordinari successi che hanno fatto la storia della musica italiana più recente.

Sabato 20 luglio: Ermal Meta protagonista della serata

“Radio Subasio Music Club Live”, un appuntamento in parole e musica torna anche la settimana successiva con un altro ospite d’eccezione, l’eclettico e virtuoso Ermal Meta, intervistato da Katia Giuliani. Neo papà e vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, recentemente è stao anche conduttore, con Noemi, del “Concerto del Primo Maggio”.

Venerdì 26 luglio: chiusura in grande stile con i Coma_Cose

L’ultimo, imperdibile, appuntamento con “Radio Subasio Music Club Live”, un appuntamento in parole e musica, vedrà, infine, salire sul palcoscenico in Piazza Maggiore, con la conduzione di Manuel Saraca, i Coma_Cose, duo rivelazione del panorama musicale italiano e coppia anche nella vita.

Insomma, come da migliore tradizione del Villaggio, l’attesa per i grandi eventi a ingresso libero e per una line-up capace di soddisfare ogni preferenza, sono ai massimi storici e non deluderanno certo le aspettative di questa estate, che si prospetta caldissima e ricca di opportunità di dedicarsi a grandi sessioni di shopping scontatissime.