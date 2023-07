Tutti i benefici di viaggiare con il proprio animale domestico

Viaggiare con i nostri amici a quattro zampe offre una serie di vantaggi che rendono l'esperienza ancora più speciale.



In primo luogo, la loro presenza rende il viaggio meno solitario, allevia lo stress e favorisce un senso di calma e relax.

Inoltre, viaggiare con gli animali domestici rafforza il legame affettivo che abbiamo con loro, creando ricordi indimenticabili che dureranno per sempre.

Infine, viaggiare con gli animali domestici ci insegna responsabilità e cura: dobbiamo prestare attenzione alle loro esigenze durante il viaggio, garantendo che siano nutriti, idratati e al sicuro.



Oggigiorno poi, viaggiare in compagnia dei nostri animali è semplice: sono sempre più, infatti, le strutture “pet friendly” e le compagnie che permettono il trasporto di animali.

I servizi a bordo di GNV

In quest’ottica, da diversi anni GNV ha lanciato il servizio "Pets Welcome On Board", diventando la prima compagnia di navigazione a offrire un'esperienza pensata appositamente per i nostri fedeli compagni, garantendone il benessere durante la traversata.



A bordo delle navi GNV, è possibile trovare cabine speciali chiamate "Amici a 4 zampe", progettate per permettere ai cani e ai gatti di viaggiare insieme ai loro umani senza separazioni dolorose. Queste cabine possono ospitare fino a due animali e sono dotate di pavimenti in linoleum facili da pulire, garantendo la massima igiene. Inoltre, è possibile godere della compagnia del proprio animale fino a 15 minuti prima dell'attracco grazie all'opzione Late Check-Out.

E non dimentichiamo il divertimento all'aperto: le navi GNV sono dotate di un'area dedicata sul ponte esterno, dove gli animali possono scorrazzare liberamente, rilassarsi e fare nuove amicizie pelose. È il luogo perfetto per un po' di movimento e per far esprimere la loro natura giocosa.



Inoltre, da giugno a settembre 2023, grazie alla partnership con Elanco e i suoi marchi Advantix e Seresto, ogni passeggero che viaggia con un animale riceverà in omaggio una fantastica ciotola personalizzata e altri gadget utili*.

Un impegno concreto per il benessere animale

Non solo benessere per i quattro zampe che hanno già una famiglia: GNV si impegna attivamente nel sostegno dell'ENPA, associazione italiana che si occupa della protezione degli animali. Dal 2016, infatti, GNV collabora con l'ENPA nel trasporto di oltre 1.400 cani abbandonati dalla Sicilia a Genova. Questo viaggio verso una nuova vita permette a questi cani di trovare una famiglia amorevole o una struttura di accoglienza che possa offrire loro una vita migliore.

GNV si conferma, dunque, non solo come una compagnia di navigazione all'avanguardia, ma come un vero alleato nel garantire il benessere e la felicità del mondo animale.

Come prenotare

Viaggiare può finalmente diventare un'avventura condivisa all'insegna dell'amore e del divertimento. Per maggiori informazioni o prenotare un viaggio a bordo di GNV, è possibile visitare il sito web.

*Gadget disponibili fino ad esaurimento scorte.