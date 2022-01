Se sogni di andare a Dubai il momento di prenotare è adesso

E pensare che un giorno era solo un piccolo villaggio di pescatori del Golfo Persico, a sud della Penisola Arabica. Oggi Dubai è una delle mete più visitate del mondo, una città cosmopolita che conta oltre 200 nazionalità diverse e ben 3 milioni di abitanti.

Un luogo perennemente sospeso tra tradizione - come il Dubai Creek, che racconta la Dubai del passato, delle tribù beduine e della vecchia economia basata sul commercio di perle e pesca - e futuro, innovazione. Un simbolo su tutti di questa spinta tecnologica di Dubai è il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Solo uno dei numerosi skyline che appartengono a questo luogo.

Ma oggi Dubai – solo fino al 31 marzo 2022 - è anche sede della più grande manifestazione internazionale: Expo 2020 Dubai, finalmente restituita al visitatore nella sua importanza monumentale.

Expo 2020 Dubai

Il tema previsto per questa edizione dell'Esposizione, rinviata di un anno, in seguito alla pandemia da Covid-19, è “Connecting Minds, Creating the Future” (collegare le menti, creare il futuro). Non a caso questo concetto è strettamente connesso al nome arabo della città, al-Wa?l che significa appunto. "il collegamento".

Centro nevralgico di Expo è Al Wasl Plaza, con la sua cupola alta 67,5 metri, che si estende su 130 metri, per 724.000 metri cubi. L’Italia ha giocato un ruolo molto chiave nella sua costruzione: la cupola, infatti, è stata realizzata con 2.500 pezzi prodotti in Italia.

Da qui si dipanano i tre distretti che mettono in scena i temi portanti di Expo 2020 Dubai: sostenibilità, l'opportunità e mobilità. Ogni distretto ospita i padiglioni dei Paesi (oltre 192) ma anche molti padiglioni tematici, uno su tutti quello dedicato alle donne.

Quale migliore occasione per visitare questa sfavillante città se non in occasione di Expo 2020 Dubai?

Tornare a viaggiare in sicurezza

Dopo un periodo difficile come quello che stiamo progressivamente superando, il ritorno ai viaggi è senza dubbio un segnale positivo e di speranza. Dubai rappresenta inoltre un corridoio turistico sicuro per le regole di entrata e uscita nel Paese e i connessi protocolli sanitari. Dal vostro arrivo in aeroporto al check-in in hotel, dallo shopping alle giornate in spiaggia: la vostra sicurezza sarà rispettata ovunque.

Anche per questo oggi è il momento giusto per… prendere il volo e raggiungere Dubai! Un’opportunità unica per vedere la scintillante città tecnologica in un clima primaverile/estivo e assistere alla grande manifestazione universale dell’Expo 2020 Dubai.

Entro il 31 gennaio è possibile aderire all’iniziativa “Dubai. Voglia di Meraviglia” di Robintur Travel Group in collaborazione con Viaggi del Mappamondo e Dubai Tourism.



Assicurati uno sconto di 100 euro a coppia su un pacchetto che comprende: volo + hotel (5 notti in albergo con prima colazione), Multi Day Pass Expo 2020 Dubai con ingressi illimitati e Taste experience di cucina araba locale.

Scarica dal sito il coupon della promozione, presentalo entro il 31 gennaio nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop, e parti quando vuoi entro il 31 marzo. Per godere in maniera conveniente di tutte le bellezze, paesaggistiche, enogastronomiche e culturali, di questo posto meraviglioso.