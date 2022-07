Vacanze sulla costa istriana: saltare le code al confine grazie all’aliscafo

La stagione estiva sta entrando nel vivo. E dopo due anni di pandemia e di disagi, dovuti a diversi lockdown, distanziamento forzato e regole che – per ragioni sanitarie – hanno limitato gli spostamenti, il turismo sembra ripartire alla grande. Il mare, si sa, d’estate rimane la meta preferita dagli italiani, con una stima in crescita anche sul periodo pre-covid.

Ad attirare l’attenzione e a fungere da richiamo non sono soltanto le grandi isole italiane, ma anche le località di mare vicine alle coste del nostro Paese, come quelle della costa istriana: mare cristallino e luoghi incontaminati, per vacanze che si adattano a ogni tipo di esigenza. Oltre alle bellezze naturali, questa regione ha un legame storico con l’Italia, per cui non sarà difficile sentirsi a casa e comunicare con gli abitanti del luogo, i quali come seconda lingua parlano proprio il nostro idioma.



Da Trieste verso la costa istriana in aliscafo

Per quanto riguarda i trasporti, nessun problema: raggiungere la costa istriana non è mai stato così facile. Oggi i collegamenti via mare offrono velocità, frequenza e sicurezza e permettono di saltare qualsiasi coda in macchina ai confini. Dal 28 maggio al 25 settembre Liberty Lines, la più grande società italiana nei trasporti veloci per passeggeri, garantisce da Trieste quattro rotte diverse (tutti i giorni, tranne il martedì):

• Pirano : tra le città più belle della costa adriatica slovena, è famosa per la sua architettura veneziana ; sviluppatasi sull’industria del sale, conserva ancora i resti della cinta muraria medievale , ma col tempo è diventata una città cosmopolita;

: tra le città più belle della costa adriatica slovena, è famosa per la sua ; sviluppatasi sull’industria del sale, conserva ancora i resti della , ma col tempo è diventata una città cosmopolita; • Parenzo : popolare meta turistica della penisola croata, è un paradiso da scoprire, tra mosaici bizantini, grotte naturali e spiagge dove si praticano i più famosi sport acquatici ;

: popolare meta turistica della penisola croata, è un paradiso da scoprire, tra mosaici bizantini, dove si praticano i più famosi ; • Rovigno : località di pescatori situata sulla costa ovest della penisola istriana, è molto caratteristica: case strette, groviglio di strade e mare incontaminato , e una città vecchia che offre scorci panoramici incantevoli;

: località di pescatori situata sulla costa ovest della penisola istriana, è molto caratteristica: case strette, , e una città vecchia che offre scorci panoramici incantevoli; • Lussinpiccolo: città dell’isola croata di Lussino, è nota per le sue insenature e i grandi viali pedonali; il mare non è la sola offerta, perché ospita diversi musei con dipinti d’arte barocca e opere moderne.

Trasporto animali, biciclette e sconti per famiglie

Tutti i passeggeri hanno la possibilità di portare a bordo due bagagli di piccole dimensioni, già inclusi nel costo del biglietto. Inoltre, Liberty Lines permette di portare con sé animali domestici e di viaggiare con la propria bicicletta.

Le tratte per la costa istriana prevedono anche importanti e vantaggiose offerte per chi viaggia in famiglia, con sconti su tutte le rotte riservati ai gruppi composti da uno o entrambi i genitori, più i figli fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.

Liberty Lines ha da poco introdotto il nuovo sistema di ticket tramite sms, per essere più smart e vicina ai viaggiatori. Ma i biglietti possono essere acquistati anche tramite l’app Liberty Lines: qui si possono consultare, inoltre, lo storico dei viaggi e recuperare i ticket già comprati.