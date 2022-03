Video-lezioni, iscrizioni a corsi, webinar e tutoraggio a portata di click: con un’università telematica è possibile

La vita dello studente/lavoratore non è affatto semplice: gli orari rigidi – e a volte proibitivi – delle lezioni universitarie, la difficoltà nel reperire materiali didattici online e, in alcuni casi, l’obbligo di frequentazione possono risultare criticità di non facile risoluzione.

Una piattaforma smart e accessibile H24

Per ovviare a queste difficoltà Università degli Studi Guglielmo Marconi – la prima università telematica d’Italia – ha sviluppato una piattaforma che consente agli studenti/lavoratori di studiare online in modo flessibile: Virtual C@mpus.

Accedendo a questo portale via tablet, smartphone o laptop, infatti, gli utenti possono visualizzare 24 ore su 24 le videolezioni, così da potersi preparare agli esami in modo adeguato, compatibilmente con i propri impegni professionali.

Virtual C@mpus, insomma, è una piattaforma flessibile, smart e intuitiva, capace di combinare multimedialità e interattività, nonché la soluzione perfetta per chi ha necessità di studiare online per superare le difficoltà oggettive di una frequentazione in presenza delle lezioni accademiche.

Un unico portale, tanti servizi

Ma i servizi per lo studente di Università degli Studi Guglielmo Marconi non finiscono qui: accendo a MyUnimarconi, gli studenti possono gestire comodamente la propria posizione amministrativa e attivare programmi di orientamento e tutoraggio.

Non solo: grazie a specifiche funzionalità di tracciamento previste dalla piattaforma, gli studenti di Unimarconi avranno modo di monitorare costantemente le attività didattiche dell’ateneo e scegliere programmi di studio allineati con le loro esigenze.

Con pochi click, quindi, gli iscritti possono accedere al materiale didattico e alle lezioni, seguire le ultime notizie dell’Ateneo, scrivere e parlare con il proprio tutor e i docenti, visualizzare il calendario di eventi e webinar, controllare la propria posizione amministrativa, iscriversi agli esami e seguire le sessioni di approfondimento e verifica.

Grazie a un’offerta didattica estremamente flessibile, quindi, Unimarconi propone strumenti e soluzioni a misura degli studenti/lavoratori, specialmente in un’epoca storica in cui, grazie alla diffusione dello smartworking, è possibile ottimizzare il proprio tempo affiancando lo studio da casa all’attività lavorativa.