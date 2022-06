“Avere la sclerosi multipla è come stare sul ring con Muhammad Ali”

La Sclerosi Multipla è una delle malattie più gravi a carico del sistema nervoso centrale.

Colpisce, soprattutto, le donne, in un rapporto di 1:2 rispetto agli uomini.

Si manifesta, solitamente, tra i 20 e i 40 anni, può colpire chi ne è affetto in molti modi, privandolo di componenti importanti della propria vita: la vista, la mobilità, la capacità cognitiva, l’abilità al lavoro, l’indipendenza.

Oltre ad essere cronica e invalidante, è una malattia imprevedibile, che si sviluppa in maniera sempre diversa: ogni caso è, quindi, unico.

Purtroppo, ad oggi non esiste una cura definitiva e le terapie per la sua forma progressiva, nonostante i progressi fatti in campo medico, sono ancora limitate.







AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è da oltre 50 anni a fianco delle oltre 130.000 persone con Sclerosi Multipla in Italia, affinché non vengano lasciate sole.

AISM crede fortemente nel progresso scientifico e, insieme alla sua Fondazione, promuove, indirizza e finanzia la ricerca d’eccellenza sulla sclerosi multipla.

Ed è proprio grazie alla ricerca che, negli ultimi anni, sono stati raggiunti rilevanti traguardi:

Diagnosi sempre più precoci

Accesso immediato alle cure

Le terapie mirate si avvalgono di 20 farmaci

Trattamento terapeutico sempre più personalizzato

La riabilitazione, oltre che essere sempre più efficace, è diventata cura anche per le forme più gravi di sclerosi multipla

Scoperta di nuove molecole che potrebbero trasformarsi, in futuro, in trattamenti anche per le forme più aggressive

Ecco perché è fondamentale continuare a supportare la ricerca affinché, attraverso di essa, possano essere individuati trattamenti e terapie efficaci a rallentare il decorso della malattia, arrivando anche a trovare una cura risolutiva.

Ognuno può offrire il proprio, prezioso, contributo e, in questo momento, è possibile farlo in modo gratuito, devolvendo il 5x1000 alla Fondazione di AISM.

Con una semplice firma, si offre nuova speranza a moltissime persone.