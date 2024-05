Scoprire in anteprima nazionale l’Auto dell’anno 2024: l’evento esclusivo a Como per Renault Scenic E-Tech

Un vero e proprio evento culturale quello organizzato in occasione dell’anteprima nazionale dell’auto dell’anno 2024: Renault Scenic E-Tech. A giudicare già dalla location, nella splendida cornice di Como presso presso le meravigliose serre di Villa del Grumello: un contesto di bellezza senza pari, con vista sull’incantevole e memorabile Lago.

Per un evento di questo calibro, la protagonista non è un’automobile qualunque bensì la nuova Renault Scenic, l’Auto dell’anno 2024.

L’auto dell’anno è elettrica e firmata Renault

Renault Scenic E-Tech, è la prima auto elettrica di Renault per la famiglia, progettata secondo criteri di sostenibilità per garantire il massimo comfort.

Non stupisce il motivo per cui è stata eletta ad Auto dell’anno: Renault Scenic E-Tech è 100% elettrica e presenta un design sinuoso e aerodinamico. Offre un’autonomia fino a 625 km e riprogramma il suo DNA partendo da soluzioni tecnologiche innovative, una su tutte il tetto panoramico oscurante SolarbayR, una vera e propria novità altamente tecnologica nel panorama dell’automotive.

Renault Scenic presenta una forte attenzione per le politiche ambientali, che si possono riscontrare nei materiali con cui è stata costruita: provenienti dalle filiere di riciclaggio o dall’utilizzo di lavorazioni industriali con un tasso di riciclabilità prossimo al 90%!

In poche parole, un’auto dedicata alle famiglie moderne, figlia del momento storico che stiamo attraversando.

Renault Scenic E-Tech: tra design, tecnologia, eleganza e sostenibilità

Domenica 19 maggio, Renault Scenic E-Tech, verrà presentata in anteprima nazionale dalle ore 17.00 presso le Serre di Villa del Grumello. Sarà possibile scoprire in anteprima nazionale questa splendida automobile che sarà visionabile nelle concessionarie italiane tra oltre un mese. L’evento è ad ingresso libero ma con posti limitati alle sole persone registrate tramite prenotazione obbligatoria dal sito di Autovittani.

Il 19 Maggio alle ore 19.00 si terrà il benvenuto con il discorso introduttivo di Fernando Perfetto, general manager Autovittani. Successivamente, all’interno della serra ci sarà un buffet con rinfresco per tutti gli invitati. Infine, all’esterno è previsto un djset per intrattenere gli ospiti e ovviamente l’automobile.

L’evento è dedicato a tutte le famiglie moderne che potranno passare un pomeriggio all’aperto, all’insegna del design dell’automotive, in un connubio tra eleganza, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.

Inoltre Renault Scenic E-Tech è a disposizione esclusiva di tutti coloro volessero provarla personalmente tramite un test drive gratuito presso le sedi Autovittani di Como, Cantù e Lecco per i due giorni successivi: 20 e 21 maggio.

Sostenibilità e riciclo: i due temi della manifestazione

Questo evento è una vera e proprio spazio espositivo, in grado di sensibilizzare il visitatore grazie a temi come la sostenibilità ambientale e il riciclo. All’interno della serra di Villa del Grumello, corredata da archi e colonne impreziosite dall’edera che ricopre parzialmente la struttura, troverà spazio anche l’esposizione della nota artista milanese Annarita Serra, con le sue installazioni dedicate all’arte del “riuso” e del riciclo creativo. L’artista, che pone particolare attenzione sul problema della plastica che inquina i mari, realizza la maggior parte delle sue opere con la plastica che raccoglie sulle spiagge della Sardegna, usate come se fossero vere e proprie pennellate.

Ma l’ecosostenibilità sarà visibile anche attraverso le opere di Federico Picariello, artista emergente del lago di Como, noto per il suo stile “urban” sempre molto attento e sensibile a questo genere di tematiche e agli eventi charity. Picariello stupirà gli ospiti grazie a una performance di “live painting” realizzando un’opera a tema e improvvisata su una tela di grande formato. Un tripudio di colori forti e uno stile giovane e ruggente che sta facendo parlare di Picariello in tutta Italia.

Bric’s: leggerezza ed eleganza unite a materiale riciclato

Presente all’evento anche la Collezione Positano di Bric’s, realizzata in policarbonato riciclato, flessibile e resistente, con una speciale finitura effetto lucido. Leggerezza e volume sono le caratteristiche principali, così come lo stile: la Collezione Positano è caratterizzata da colori sorprendenti con inserti in vera pelle. Per migliorare il look esclusivo, tutti gli elementi presentano una finitura tono su tono: le maniglie, la zip, le ruote, la fodera interna e, per dare l’accento finale, anche il logo in pelle è tono su tono.

Due tratti, la sostenibilità e la leggerezza, che ben rappresentano anche lo stile della Renault Scenic E-Tech.

Ricordiamo nuovamente che la registrazione all’evento è obbligatoria, compilando il form al sito di Autovittani.