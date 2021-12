Un regalo di Natale all’insegna del benessere? I voucher spa sono la soluzione perfetta

È innegabile che, oggi, la maggior parte delle persone conduca una vita stressante.

Che si tratti del lavoro, dei figli, della famiglia, delle commissioni quotidiane, gli impegni cui ognuno deve adempiere si affastellano, in una continua rincorsa del tempo.

E questo non cambia con l’avvicinarsi delle feste natalizie: la ricerca dei regali, l’organizzazione di pranzi e cene per le celebrazioni si trasformano in un’ulteriore fonte di stress.

Almeno in questo periodo, però, sarebbe bello poter prendere le cose con un po’ più di tranquillità; anzi, questo dovrebbe essere il momento ideale per dedicarsi al benessere.



Ci sono vari modi di contribuire a creare (o mantenere) un buon equilibrio psico-fisico; anche dedicarsi una coccola che faccia bene a corpo e mente è utile allo scopo e, a tal proposito, non c’è niente di meglio di una giornata presso una spa termale.

Una soluzione all’insegna del relax, sia per chi acquista il regalo (può farlo, comodamente, online) che per chi lo riceve.

Un regalo perfetto per stupire

Se si vuole fare un dono che lasci a bocca aperta chi lo riceve, si può offrire un’esperienza presso i Bagni di Pisa, un vero e proprio gioiello incastonato tra le bellezze naturali di San Giuliano Terme.

Il solo ingresso presso le terme fa sentire come in un sogno: la Spa, infatti, è situata in un palazzo del 1743, antica residenza termale estiva del Granduca di Toscana.

Oltre a ospitare la Spa Termale, la struttura è anche un raffinato hotel che offre 61 tra camere e suite, tutte caratterizzate da eleganti architetture, in grado di incantare con il proprio fascino.

Sia l’hotel che l’intera zona delle terme con i magnifici Bagni di Levante e di Ponente sono una perfetta fusione tra antichità e modernità, in grado di accogliere gli ospiti in un ambiente ideale per lasciar scivolare via stress e tensioni e immergersi nel più completo benessere.

Proprio in occasione del Natale, Bagni di Pisa ha dedicato una selezione di voucher regalo, con i quali offrire un'esperienza unica.

La scelta è ampia, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Ad esempio, con i voucher spa è possibile optare per una giornata rilassante presso le terme, oppure, per un dono più importante, si può regalare un voucher soggiorno, per un’immersione completa nella magica atmosfera dei Bagni di Pisa.

Se, invece, non si sa decidere (o si preferisce lasciare la scelta al destinatario del regalo), il voucher valore è l’opzione migliore: si hanno a disposizione tre formati, così da accontentare tutte le tasche.

Voucher regalo Spa: relax per tutte le esigenze

Per potersi fare un’idea di che cosa comprendono i vari pacchetti proposti da Bagni di Pisa, ecco alcune tra le soluzioni più apprezzate.



Salus Per Aquam. Viene, qui, riproposta l’autentica tradizione nel percorso idroterapico che unisce l’acqua termale alla convivialità e alla socializzazione.

Il pacchetto comprende:

Percorso termale Bioaquam

Thalaquam

Piscina termale interna ed esterna

Bagno di Minerva

Accesso area umida con sauna e doccia emozionale

Accesso area Thermarium

Uso Kit Bagni di Pisa (comprensivo di accappatoio, telo, ciabattine e cuffia)

Ab Imo Salus. Per un relax ancora più completo; include tutti i vantaggi compresi nel percorso Salus per Aquam, più un massaggio rilassante da 50’.

Anche in questa opzione è previsto l’uso del Kit Bagni di Pisa (comprensivo di accappatoio, telo, ciabattine e cuffia).



Notte alle Terme (dalle ore 20.00 alle ore 24.00). Un’esperienza originale, per vivere l'atmosfera suggestiva e rigenerante delle terme di notte.

Il programma della serata include aperitivo con bevande, canapés, rustici, finger-food, frutta fresca (a disposizione piatti senza glutine).

L’ingresso alle piscine termali dalle 20.00 a mezzanotte (quattro piscine termali interne ed una esterna a 38°C con idromassaggi).

Un sottofondo di Lounge Music accompagnerà gli ospiti durante la loro permanenza.

Compreso l’uso Kit Bagni di Pisa (comprensivo di accappatoio, telo, ciabattine e cuffia).



Romantico 120’. Un percorso per la coppia, romantico e rilassante, da godersi in un ambiente esclusivo, che si apre con un avvolgente letto di cristalli di sale caldo, seguito da un massaggio distensivo agli aromi mediterranei accompagnato da un caldo bagno in vasca termale privé.

Il bagno viene effettuato presso la “sala delle candele”, un'elegante vasca circondata da candele profumate, per una perfetta atmosfera romantica.

Il percorso include flute di bollicine, tagliata di frutta per due e accesso alle piscine termali.

Tutti i voucher sono acquistabili, comodamente online, sul sito di Bagni di Pisa, fino al 25/12/2021 e hanno una validità che va dal 10/01/2022 al 23/12/2022.