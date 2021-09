Dazn, problemi sull'app: ''Indennizzo per gli utenti danneggiati''

'"Al momento c'è un problema nell'aprire Dazn. Prova a riaprire l'applicazione o il browser più tardi": questo il messaggio che gli abbonati a Dazn hanno letto online prima dell'inizio delle due partite previste per le 18.30 di oggi, giovedì 23 settembre: Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Non si tratta della prima volta che i tifosi lamentano disservizi nella visione dei match di Serie A, proprio quest'anno in cui Dazn ha a disposizione tutte le partite del campionato italiano.

Dazn: ''Un indennizzo per gli utenti''

Attraverso una nota Dazn ha manifestato il proprio dispiacere per il problema tecnico riscontrato da alcuni utenti che non sono riusciti ad accedere al servizio nel corso delle gare delle 18,30:"Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo".