F1 Gp Austria, Ferrari: Leclerc e Sainz fiduciosi per la nuova sfida al Red Bull Ring

C’è ottimismo in casa Ferrari dopo i risultati del Gran Premio di Stiria di una settimana fa. La Scuderia, dopo la debacle del Gran Premio di Francia, dove le Rosse per la prima volta nella stagione non sono riuscite a conquistare nemmeno un punto, aveva bisogno di un risultato che desse morale e fiducia in vista del prosieguo della stagione. Ora Carlos Sainz e Charles Leclerc non vedono l’ora di scendere in pista per le prove ufficiali e per la gara, con l’obiettivo di migliorare la performance della scorsa settimana.

“Credo sia stata la prima gara da quando sono in Ferrari - ha dichiarato Carlos Sainz nella tradizionale conferenza stampa della vigilia - nella quale tutto è andato esattamente come avevamo programmato. Ovviamente il prossimo obiettivo deve essere riuscire a qualificarsi come in Francia (lo spagnolo era partito quinto) e riuscire a performare in gara come nel Gran Premio di Stiria quando sono salito dal dodicesimo al sesto posto”.

La pensa allo stesso modo anche Charles Leclerc. “Qui pochi giorni fa siamo andati veramente forte, peccato per l’incidente con Pierre (Gasly) al primo giro. Dobbiamo ripartire dal buono della prima gara qui a Spielberg per affrontare bene anche la seconda”.

Lo spagnolo ha trascorso la settimana austriaca giocando a golf, dimostrando la sua bravura e a scacchi dove a prevalere è stato Leclerc. Se la Spagna batterà la Svizzera e l’Italia supererà il Belgio le due nazionali si ritroveranno in semifinale: “Ah si? – ha commentato Sainz -. Quella sarebbe proprio una bella partita da vedere con la squadra… Anzi, a pensarci bene forse è meglio di no, sarei troppo in minoranza!”.

Ha scherzato Sainz che, però, è concentratissimo, proprio come Leclerc, sul weekend di gara che è in programma alle ore 15 con diretta su Sky.