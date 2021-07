Hamilton-Mercedes, altri 2 anni insieme: il rinnovo fino al 2023

Lewis Hamilton ha firmato un nuovo contratto biennale. Il sette volte campione del mondo correrà con il team Mercedes fino al 2023. L’annuncio del prolungamento del sodalizio tra la casa di Stoccarda e il pilota di Stevenage era nell’aria. La stagione 2022 sarà la decima con la Mercedes.

Quest’anno le parti hanno raggiunto prima un accordo per evitare che si ripetesse la situazione dello scorso anno. Allora Hamilton firmò soltanto a febbraio. Nessuno, però, aveva davvero creduto che il campione del mondo potesse lasciare così all’improvviso la F1. Non adesso, quando ha il grande obiettivo di superare il numero di titoli vinti in carriera da Michael Schumacher, conquistando l’ottavo titolo mondiale.

Dalla prossima stagione cambierà il regolamento della F1 e ci saranno nuove monoposto. Per Hamilton, dominatore dell’era ibrida si aprirà una nuova sfida. Questo prolungamento di contratto fa capire quanto ci voglia essere e come voglia farlo dopo aver vinto anche quest’anno nella difficile e incerta sfida contro Verstappen.

Il binomio Hamilton-Mercedes prosegue. Sinora insieme hanno conquistato sei Mondiali piloti (2014,2015,2017,2018,2019, 2020), 77 vittorie e 74 pole.

“Sono nove anni che lavoro insieme a questo team incredibile. Sono molto contento di poterlo fare per altri due anni. Abbiamo conquistato molte cose insieme, però possiamo ottenere ancora tanto sia dentro la pista che fuori. Sono davvero orgoglioso di questo e sono grato che la Mercedes stia appoggiando il mio sforzo per combattere la diversità e avere una maggiore uguaglianza nel nostro sport. Hanno preso decisioni importanti per creare una squadra il più possibile inclusiva. Stiamo entrando in una nuova era che sarà emozionante e che sarà tutta una sfida e già non vedo l’ora di vedere quello che potremo raggiungere insieme”, ha dichiarato Hamilton per commentare il rinnovo.