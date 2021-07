F1 oggi in tv, orari Gp Austria: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky e Tv8)

La F1 è pronta a tornare in pista per un'altra gara al Red Bull Ring. Dopo il Gran Premio di Stiria della scorsa settimana, sarà la seconda gara consecutiva sul tracciato austriaco. Max Verstappen cercherà un’altra vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva nella sua lotta per il titolo contro Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, però, non ha nessuna intenzione di abdicare e venderà cara la pelle contro il giovane rivale olandese. La speranza del campione di Stevenage è che la Mercedes questa volta si dimostri più competitiva contro una Red Bull che, giusto una settimana fa, ha offerto una dimostrazione di forza.

I tifosi della Ferrari si aspettano molto dal Gran Premio d’Austria. La gara della scorsa settimana per Maranello è stata un’altalena di emozioni che ha dato una risposta precisa. La Rossa c’è, non è in crisi e può dire la sua. Almeno per lottare per il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Ora, però, devono riuscire a massimizzare la performance in pista. Qui di seguito trovate gli orari del weekend per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1, Gp Austria: gli orari

Il Gran Premio d'Austria di F1 al Red Bull Ring sarà trasmesso oggi, sabato 3 luglio, in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. La corsa sarà trasmessa in chiaro, in differita, su Tv8.