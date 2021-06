F1 oggi in tv, orari Gp Francia: dove vedere tutto in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Il Circus torna in pista sul circuito francese di Le Castellet. Gli orari delle prove ufficiali e della partenza per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

Le Castellet. Per la settima gara della stagione la F1, il Circus sarà di scena in terra di Francia. Una gara importantissima in chiave iridata. Dopo le due gare sui tracciati cittadini di Montecarlo e di Baku, le monoposto tornano nuovamente a sfidarsi su di un tracciato tradizionale. Proprio per questo sarà una gara tutta da seguire che svelerà almeno 5 risposte. Se siete curiosi le trovate qui.

F1, Gp Francia: dove vederlo

Tutti si aspettano una nuova battaglia tra Hamilton e Verstappen. Entrambi, per motivi diversi, sono stati costretti al ritiro sulla pista azera. (Qui potete rivivere la gara). Su questa pista andrà sicuramente in scena un nuovo capitolo di questo avvincente Mondiale.

F1, Gp Francia: gli orari

Il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet sarà trasmesso in diretta su Sky e in diretta su streming su NowTv e in differita su Tv8.