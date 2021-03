Formula 1 oggi in tv: orari Gp Bahrain, dove vedere tutto in diretta e in differita (Sky e Tv8)

La stagione di Formula 1 inizia sul tracciato di Sakhir. Lewis Hamilton insegue l'ottavo titolo al volante della Mercedes. Inizia una nuova stagione: gli orari per non perdere nemmeno un minuto

L'attesa finalmente è finita e i piloti di Formula 1 scendono in pista per il Gran Premio del Bahrain, prima prova del Mondiale di F1 2021. Lewis Hamilton e la Mercedes godono dei favori del pronostico. La Red Bull con Max Verstappen e il nuovo acquisto Sergio Perez recita il ruolo di primo inseguitore. Il cuore degli italiani e dei tifosi di tutto il mondo si prepara come sempre a fare il tifo per la Ferrari e per i suoi piloti Charles Leclerc e a Carlos Sainz. Tutto è pronto sulla pista di Losail per il primo appuntamento della stagione. Non resta che attendere il via di questa attesissima stagione 2021 del Mondiale di F1.

F1 oggi in tv: orari Gp Bahrain, dove vederlo

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain sono in programma sabato alle ore 16 su Sky Sport F1 (canale 201) e su Sky Sport F1 (canale 207). La differita delle qualifiche su Tv 8 è in programma sabato 27 alle ore 18; la gara scatterà domenica alle ore 17 e sarà in diretta su Sky Sport. La differita è in programma su Tv8 alle 18.

Qualifiche: sabato 27 marzo ore 16 diretta su Sky Sport, differita su TV8 alle 18.

Gara: domenica 28 marzo diretta su Sky Sport F1 alle 17, differita su TV8 alle 18.

