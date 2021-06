F1 oggi in tv, orari Gp Stiria: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky e Tv8)

La F1 è già pronta a tornare in pista. I piloti del Circus si preparano a un'altra avvincente battaglia sulla pista austriaca del Red Bull Ring. Dopo il successo ottenuto in Francia Max Verstappen è più carico che mai. Si prevede una nuova pagina del duello con Lewis Hamilton. Qui di seguito trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1, Gp Stiria: gli orari

Il Gran Premio di Stiria, al Red Bull Ring, sarà trasmesso oggi, 27 giugno, in diretta su Sky e in diretta su streming su NowTv e in differita su Tv8.