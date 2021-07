F1 oggi in tv, orari Gp Ungheria: dove vedere la gara in diretta e in differita

Grande attesa per la gara all'Hungaroring. Sarà il primo confronto in pista tra Hamilton e Verstappen dopo l’incidente di Silverstone

Tutto è pronto in Ungheria per il ritorno in pista della F1. Sarà il primo confronto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton dopo l’incidente di Silverstone. Il clima è rovente in questo campionato che diventa sempre più combattuto. I due piloti, la Mercedes e la Red Bull hanno mantenuto le loro posizioni. Verstappen è convinto che la sanzione per Hamilton sia stata troppo blanda e che l’inglese abbia sbagliato a esultare per il successo ottenuto nella sua gara di casa (qui trovate l'articolo completo) mentre lui era in ospedale.

Hamilton si è sincerato delle condizioni del collega, ma è il primo a sapere di aver trovato dopo tanti anni un vero rivale. La battaglia tra Mercedes e Red Bull sarà accesissima ed è destinata a essere combattuta fino all’ultimo Gran Premio.

Il meteo, con la pioggia prevista soprattutto nella giornata di oggi per le qualifiche, potrebbe regalare ulteriori colpi di scena. Eventuali occasioni che la Ferrari, che nelle ultime gare ha fornito buone prove, dovrà riuscire a sfruttare, nella lotta per il terzo posto nel campionato che la vede inseguire la veloce McLaren di Norris e Ricciardo. Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno un minuto di questo appassionante weekend di gara.

F1, Gp Ungheria: gli orari in tv

Il Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in differita su Tv8.

ore 15, sabato 31 luglio: Qualifiche (Diretta su Sky e Now Tv; differita ore 18.30 su Tv8);

ore 15, domenica 1 agosto: Gara (Diretta su Sky e Now Tv; differita ore 18 su Tv8).