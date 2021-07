Yuki Tsunoda, il 'pilota-millenial' ha un nuovo mentore: ecco chi è

L'avventura di Yuki Tsunoda in F1, Gran Premio dopo Gran Premio, prende consistenza. Il suo inizio era stato davvero incoraggiante, poi, dopo qualche gara decisamente sottotono, è tornato a mostrare tutto il suo valore. In totale sono 9 i punti conquistati nelle prime 8 gare della stagione d'esordio in F1.

Il giovanissimo driver giapponese della Alpha Tauri, il primo millennial nella storia della F1, oltre che per il talento ha colpito tutti per il temperamento. Un ardore decisamente più latino che nipponico. Sarà per questo che il suo nuovo mentore è messicano e si chiama Sergio Perez.

I messaggi di Perez

Durante la conferenza stampa che precede la gara in programma domenica al Red Bull Ring, Yuki Tsunoda ha svelato che il messicano della Red Bull, che l'anno scorso ottenne una super vittoria con la Racing Point a Sakhir, lo sta aiutando molto nel suo primo anno nella massima formula.

"Sergio mi ha dato molti consigli, soprattutto dopo la Francia o anche dopo Montecarlo. Mi ha mandato un messaggio dopo quel weekend così brutto con alcuni consigli e anche con le parole giuste che mi hanno dato la migliore motivazione".

Nella gara della scorsa settimana al Red Bull Ring Tsunoda si è classificato ottavo. Il suo obbiettivo per domenica è quello di riuscire a migliorarsi.