Verstappen vince la prima sprint-race e scatterà in pole davanti a Hamilton, Leclerc 4°

É Max Verstappen il vincitore della prima gara-sprint della F1 che si è disputata oggi sullo storico tracciato inglese di Silverstone. Il pilota olandese della Red Bull, che domani scatterà dalla pole position, supera in partenza Lewis Hamilton e poi controlla la corsa-sprint, 17 giri senza strategia e soste ai box, che non hanno offerto grandissime emozioni, ma sono comunque riusciti a far capire che questo formato, può avere un buon potenziale nel regalare ulteriore spettacolo alla F1. Si aspettano conferme dalle prossime gare in cui verrà testato in questa stagione: Monza e Interlagos.

Sprint-Race: perchè è piaciuta

Con la sprint-race l’adrenalina delle qualifiche tradizionali, l’incertezza del fiato sospeso fino all’ultimo minuto per sapere chi centrerà la pole, è anticipata al venerdì. Il sabato si assiste a questo show di mezz’ora dove si ha già l’emozione garantita della partenza da fermo.

In questa fase del campionato sono stati soprattutto i piloti del centro gruppo a prendersi qualche rischio in più, anche se Verstappen non ci ha pensato due volte a superare Hamilton al via per andarsi a prendere la vittoria. Il duello tra i due proseguirà domani. Hanno un passo molto simile e come sempre sarà decisiva anche la scelta delle strategie.

Il sette volte campione del mondo e il suo sfidante per il titolo sono i primi a sapere che la battaglia per vincere il Gran Premio d’Inghilterra è appena cominciata. Ieri l’inglese era stato il più veloce nelle prove di qualifica tradizionali, divise in Q1, Q2 e Q3, che con questo formato vengono anticipate al venerdì. L’olandese della Red Bull conquista i 3 punti in palio oggi, Hamiton ne ottiene 2 e Bottas 1.

Bene Charles Leclerc, che conferma il quarto posto di ieri e domani scatterà dalla seconda fila, accendendo le speranze dei Ferraristi. Giornata negativa, invece, per l'altra Ferrari di Carlos Sainz che, a causa di un contatto al via con Russell, ha chiuso 11esimo. Peggio è andata a Sergio Perez (Red Bull) che è uscito di pista e poi è stato costretto al ritiro e domani (qui trovate gli orari per seguire la gara in diretta e in differita) partirà dal fondo dello schieramento. Una conferma che, nella gara-sprint, gli errori costano molto cari.

Siverstone, qualifica sprint

1. Verstappen (Red Bull) 17 giri

2. Hamilton (Mercedes)

3. Bottas (Mercedes)

4. Leclerc (Ferrari)

5. Norris (McLaren)

6. Ricciardo (McLaren)

7. Alonso (Alpine)

8. Vettel (Aston Martin)

9. Russell (Williams)

10. Ocon (Alpine)

11. Sainz (Ferrari)

12. Gasly (Alpha Tauri)

13. Raikkonen (Alfa Romeo)

14. Stroll (Aston Martin)

15. Giovinazzi (Alfa Romeo)

16. Tsunoda (Alpha Tauri)

17. Latifi (Williams)

18. Schumacher (Haas)

19. Mazepin (Haas)

20. Perez (Red Bull)