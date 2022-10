Rugby, morto Adam Walker: l'ex pilone della Scozia si è tolto la vita

Il mondo del rugby è sotto shock: il 31enne Adam Walker, pilone scozzese di Rugby League, si è tolto la vota. Lo sportivo combatteva da tempo contro i fantasmi della depressione in passato aveva dichiarato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Ulteriori dettagli sulla morte di Walker non sono stati resi noti, ma la notizia del suo gesto ha riaperto il dibattito sulla salute mentale degli sportivi, lasciando senza parole tutti gli appassionati di rugby e i suoi compagni di squadra. Le sue ex squadre e i giocatori con cui aveva militato hanno espresso il loro cordoglio attraverso diversi messaggi pubblicati sui social network.

A confermare la terribile notizia è stato Ollie Cruickshank, portavoce della Scotland Rugby League: "Tutti coloro che fanno parte della Scotland Rugby League sono rattristati nell'apprendere la notizia della morte di Adam. Ha giocato con orgoglio ogni volta che è sceso in campo per la Scozia, è stato un membro della nostra squadra in occasione della Coppa del Mondo 2013 ed è stato parte della selezione vincitrice del Campionato Europeo 2014. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Adam in questo momento".

Con la maglia della nazionale scozzese il 31enne ha preso parte al Mondiale di Rugby League del 2013 e agli Europei del 2014, mettendo insieme 178 presenze. Nel 2017 la discesa nell'abisso a causa di una squalifica di 20 mesi per essere stato trovato positivo alla cocaina durante un test antidoping. Al termine dei quasi due anni di squalifica Walker era tornato a parlare ai media, spiegando il momento buio che stava attraversando: "Ero solo, in una spirale discendente. Nella mia vita stavano succedendo molte cose, ma non ne ho parlato con nessuno e ho cercato invece di aggiustarle da solo, ma questo ha solo peggiorato tutto". Dopo la squalifica il pilone era tornato a giocare in diversi club, ma non è più stato convocato in nazionale.

Dopo aver lasciato gli Hull Kingston Rovers, club del quale era un simbolo e con cui aveva disputato ben 108 partite in 3 anni, lo scozzese ha girato diverse squadre, prima di approdare ai Leigh Centurions, dove sembrava aver messo alle spalle i problemi del passato. Fantasmi che invece sono riemersi, spingendo il 31enne a compiere l'estremo gesto.