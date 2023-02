Paura per Alberto Zaccheroni, è ricoverato in rianimazione

Ore di ansia per Alberto Zaccheroni, ricoverato da venerdì sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L'allenatore - l'uomo che ha portato il Milan a vincere lo scudetto nella stagione 1998-1999 - ha 69 anni e si trova in ospedale dopo una caduta in casa.

"Zac" come lo chiamano tutti ha sbattuto con violenza la testa a terra ed è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale. Al momento dell'incidente, in casa c'erano anche la moglie Franca e la compagna del figlio. Non è chiaro se la caduta sia la conseguenza di un malore improvviso.

Una volta in ospedale, Zaccheroni è stato sottoposto ad accertamenti e le sue condizioni sono serie. L'allenatore, che è comunque vigile, è stato ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata.