Atletica, muore la 19enne cubana Osorio: venne colpita in testa da un martello

Una bruttissima notizia è giunta da Cuba, fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per le conseguenze delle ferite alla testa, conseguenza di un allenamento ad aprile, è morta oggi, giovedì 29 luglio, la 19enne martellista cubana, Alegna Osorio. Ad aprile era stata colpita al capo da un martello. Da lì iniziò la sua agonia che si è purtroppo conclusa oggi.

Si trattava di una vera promessa. Nel 2019 aveva ottenuto il bronzo ai Panamericani Under 20 ed era giunta quarta nel 2018 ai Giochi Giovanili di Buenos Aires. La notizia del suo decesso è stata data dal presidente dell'Istituto sportivo nazionale di Cuba, Osvaldo Vento: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia“.

La grande famiglia dell'atletica ha appreso con grande dolore questa notizia. La martellista statunitense Gwen Berry ha scritto un messaggio per ricordarla su Twitter:

??Wow. Sending love to her family during this time. This is so sad https://t.co/aaGTo5F7J4