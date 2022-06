MotoGP, l'incredibile errore di Aleix Espargarò: cosa è successo

Clamoroso errore del pilota spagnolo della Aprilia Aleix Espargarò durante il GP di Catalogna. Al 23° dei 24 giri in programma, il motociclista spagnolo passa sul traguardo con oltre mezzo secondo di vantaggio su Jorge Martin, dopo il vincitore Fabio Quartararo. Convinto di essere arrivato secondo, Aleix inizia a festeggiare e a rallentare, lasciandosi superare sia dallo spagnolo della Ducati Pramac, sia da Johann Zarco che da Joan Mir. Solo dopo aver passato la seconda curva si rende conto della clamorosa svista. Si è dovuto accontentare del 5° posto e di 9 punti meno in classifica.

Aleix Espargarò: “E’ colpa mia al 100%”

"Sono molto giù, chiedo scusa a tutti, è un errore che non si può fare ed è colpa mia al 100%. In uscita dalla curva eravamo al box 1, non ho visto i giri sulla tabella ma osservavo la torre che non è quella che devo vedere. Mi dispiace. In gara però mi aspettavo di fare molto meglio, non avevo il passo che mi aspettavo".