24 ore di Le Mans 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Weekend da non perdere per gli appassionati di motori. Mentre la MotoGp è impegnata in Italia, sul mitico tracciato del Mugello, a Le Mans si corre la leggendaria 24 ore. Ieri, Valentino Rossi, ha trovato la vittoria nella categoria GT3, nella Road to Le Mans.

Oggi, sabato 10 giugno, alle ore 16, la Ferrari ha una grande occasione, visto che è in prima fila con entrambe le vetture nella categoria Hypercar. Pole position per Fuoco / Molina / Nielsen, seconda piazza per Pier Guidi / Calado / Giovinazzi. In terza posizione la Toyota di Buemi / Hartley / Hirakawa.

La 24 ore di Le Mans partirà alle ore 16.00 di sabato 10 e arriverà domenica 11 giugno alle ore 16.00. Diretta tv su Eurosport 2, le fasi clou di sabato 10 dalle 17.30 di sabato 10 alle 14.30 di domenica 11, verrà trasmesso su Eurosport 1. Diretta streaming su eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, fiawec.tv.