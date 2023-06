La Ferrari fa la storia: vince la 24 di Le Mans nell'anno del Centenario

Impresa epica per la Ferrari. Oggi, domenica 11 giugno, la Ferrari 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Secondo posto e grande delusione per la Toyota numero 8, davanti alle Cadillac.

Al quinto posto la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen che hanno dovuto fare i conti con un problema intorno alla decima ora di gara.

Chequered flag is out ?



FERRARI WRITES HISTORY AND WINS THE 2023 24 HOURS OF LE MANS ?#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @FerrariHypercar pic.twitter.com/ejvarFqNRh