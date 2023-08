Finale 4x100 femminile oggi, Mondiali atletica: orario, diretta tv

Serata da non perdere per gli appassionati di atletica. Oggi, sabato 26 agosto, ai Mondiali di Budapest si disputeranno le finali della staffetta 4x100 che vedranno ai blocchi di partenza entrambe le nazionali azzurre sia quella maschile (qui trovate tutte le info sulla gara maschile) che quella femminile.

Le nostre ragazze, Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, ieri, venerdì 25 agosto, hanno chiuso la semifinale al terzo posto con 42"14, migliorando di 57 centesimi il primato italiano, segno di come questo quartetto, ormai collaudato, possa legittimamente ambire a una medaglia.

Sono riuscite a fare meglio delle azzurre soltanto gli Stati Uniti (41"59) e la Costa d'Avorio (41"90) e l'Italia, considerando entrambe le semifinali, ha il quarto tempo assoluto.

Finale 4x100 femminile: dove vederla in tv e in streaming

La finale della 4x100 femminile è in programma oggi, sabato 26 agosto, alle 21.53. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport e Eurosport.

Streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN.