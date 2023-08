Finale 4x100 maschile oggi, Mondiali atletica: orario, diretta tv

Notti di sogni e di staffette 4x100. La nazionale italiana maschile oggi, sabato 26 agosto, dopo aver conquistato ieri l'accesso in finale con il tempo di 37"65, andrà a caccia di un'altra grande impresa, ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest e proverà a far rivivere agli italiani emozioni simili a quelle vissute a Tokyo 2020.

I frazionisti saranno quelli visti all'opera ieri e vedremo nuovamente in pista Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu.

L'Italia sarà in corsia 5, 8 i Paesi in finale con i seguenti numeri di corsia: 2 Brasile, 3 Francia, 4 Gran Bretagna & Nord Irlanda, 5 Italia, 6 Giamaica, 7 Sudafrica, 8 Stati Uniti, 9 Giappone.

Finale 4x100 maschile: dove vederla in tv e in streaming

La finale della 4x100 maschile, in programma oggi, sabato 26 agosto ai Mondiali di atletica 2023 di Budapest, è alle 21.40 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport e Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN.