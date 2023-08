Finale 4x400 maschile oggi: orario, diretta tv

Ultima giornata da non perdere ai Mondiali di atletica di Budapest. Oggi, domenica 27 agosto, saranno ancora una volta le staffette entrambe le azzurre in finale (qui trovate tutte le informazioni sulla staffetta femminile) a essere sotto i riflettori. Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio nella 4x400 cercano un'impresa da medaglia.

I tifosi italiani, che sperano di vivere un'altra serata trionfale dopo l'argento della 4x100 di ieri, sabato 26 agosto e l'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, giusto per citare le due imprese più brillanti che resteranno nella storia al termine di questa edizione, potranno sostenerli in diretta alle ore 21.37.

La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD e per gli abbonati su DAZN e Discovery+.