I tarantini della De Santis campioni d'Italia di calcio Asi

Vittoria ai rigori sul Marcianise per i pugliesi nelle finali nazionali giocate in Abruzzo. Ecco tutti titoli assegnati

E' di Taranto la squadra campione d'Italia Asi: la formazione jonica della De Santis ha conquistato il tricolore aicalci di rigore sulla rivale Olympique Marcianise nelle Finali nazionali del Settore Calcio Asi che si sono giocate in Abruzzo nel week-end, al termine di una fase preliminare con oltre 300 squadre partecipanti in dieci regioni.

I campioni del calcio a 7 sono i casertani del San Francesco Suessola, che hanno battuto i brindisini dell’All Blacks Ecotecnica per 4-1 nella finale di ritorno (dopo il 3-3 all’andata). Il calcio a 5 maschile ha visto la vittoria dei chietini dell’Egitto Teatino St. James, che si sono imposti per 3-2 sui torinesi dell’Herta Vernello. Il titolo di calcio a 5 femminile è, invece, andato alle casertane del San Nicola Spartak doppiamente vincitrici sulle pistoiesi della Liga Cutiglianese per 10-2 all’andata e 9-0 al ritorno.

«Dopo la pausa obbligata dovuta alla pandemia, la fame di calcio e di vittorie si è letta negli occhi di tutti gli atleti partecipanti – commenta il responsabile del settore calcio Asi, Nicola Scaringi – trasformandosi in un agonismo sano che ci ha regalato delle Finali Nazionali senza nessun calciatore espulso. Abbiamo visto del bel calcio giocato da parte di tutte le squadre ed, alla fine, ha vinto lo sport, senza retoriche. Adesso guardiamo con speranza alla stagione 2021/22, perché tutto possa riprendersi nel migliore modo possibile e perché le Finali 2022 possano essere, nuovamente, la grande festa che tutti ci aspettiamo».