Nuoto, la novarese Giorgia Crepaldi convocata in nazionale

Soddisfazione in casa Libertas Nuoto Novara per la convocazione in Nazionale Italiana della propria portacolori Giorgia Crepaldi, che dal 2 al 7 luglio nella piscina lituana di Vilnius ha partecipato al Campionato Europeo Juniores. Crepaldi, nell'occasione, ha realizzato il 16° tempo nella semifinale 2 dei 200 rana ed il 34° nei 50 rana. La Libertas Nuoto Novara è stata...