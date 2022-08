Italia Europei pallanuoto maschile 2022: calendario, orari, diretta, tv

Dopo le grandi emozioni di quest'estate, culminate con l'argento ai mondiali di Budapest e la vittoria della World League, il Settebello torna in vasca per i campionati europei di pallanuoto. La rassegna continentale si svolgerà a Spalato, in Croazia, da oggi, lunedì 29 agosto a sabato 10 settembre.

Nella prima fase le 16 squadre partecipanti sono state divise in 4 gironi. La prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza disputeranno gli ottavi.

L'Italia, inserita nel girone A, affronta oggi, lunedì 29 agosto, la Slovacchia alle ore 15.30, mercoledì 31 agosto incontrerà la Georgia e venerdì 2 settembre se la vedrà con il Montenegro.

Europei Pallanuoto maschile: il calendario dell'Italia

Girone A: Italia, Slovacchia, Georgia, Montenegro

1) Prima giornata: lunedì 29 agosto

Italia-Slovacchia 15.30

2) Seconda giornata: mercoledì 31 agosto

Italia-Georgia 17.00

3) Terza giornata: venerdì 2 settembre

Italia-Montenegro 19.00

Europei Pallanuoto maschile: dove vederli in tv

Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport e in streaming su All Aquatics.