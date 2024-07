A Cesenatico la Polisportiva Bissuola calcio a 5 bissa il tricolore CSI

A Cesenatico un altro titolo italiano di calcio a 5 a Venezia: lo scudetto under 14 CSI rimane in Veneto ben saldo sul petto, per il secondo anno consecutivo. È sulle maglie del Futsal Bissuola 1987, la società storica di calcio a 5 più longeva della provincia. Una squadra giovanissima quella gialloblu con moltissimi ragazzi al primo anno di categoria, che approdano a queste...