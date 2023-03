A che ora corrono i 60 metri indoor Jacobs e Ceccarelli agli Europei: dove vederli in tv e in streaming

Una nuova grande sfida attende Marcell Jacobs e Samuele Ceccarelli. Il velocista azzurro di punta, olimpionico a Tokyo 2020, campione d'Europa e del mondo sui 60 metri, è la stella più attesa e oggi, sabato 4 marzo, si giocherà il titolo continentale nei 60 metri a Istanbul.

Jacobs, che dovrà riscattarsi dalle sconfitte subite a Lievin e ad Ancona, non sarà l'unico azzurro a cercare un'impresa. Samuele Ceccarelli, capace di battere Jacobs ai campionati italiani per un solo centesimo, cercherà di ripetersi nella prestigiosa occasione degli Europei indoor a Istanbul.

Non mancheranno gli avversari, in primis Reece Prescod accreditato di un 6.49 nella prima parte di stagione, a Berlino.

Europei indoor Istanbul, 60 metri uomini

Le semifinale dei 60 metri uomini degli Europei Indoor a Istanbul sono in programma alle ore 16.45, mentre la finale si disputerà alle ore 18.55. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.