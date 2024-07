Al Riviera Resort la cerimonia di inaugurazione dei Campionati Europei Veterans di salto ostacoli

Fine settimana all’insegna degli sport equestri internazionali al Riviera Resort di San Giovanni in Marignano che è pronto ad accogliere amazzoni e cavalieri di 13 nazioni nei FEI Jumping European Championship for Veterans. Dopo l’edizione 2016 di Arezzo, è la seconda volta che i Campionati Europei di Salto Ostacoli Veterani si svolgono in Italia, ed è anche la seconda che gli impianti del...