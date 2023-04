Amstel Gold Race 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Un’altra giornata di grande ciclismo è sempre più vicina. Domenica 16 aprile si corre la 57esima edizione della Amstel Gold Race, una corsa che regala sempre spettacolo grazie al percorso, tipico del Sud dei Paesi Bassi con i caratteristici cotes, i brevi ma impegnativi strappi collinari. Il percorso di 253 km prevede la partenza da Maastricht e l'arrivo a Berg en Terblijt.

Il gruppo dovrà affrontare due passaggi sul Cauberg, una salita esplosiva di 1,2 km, con una pendenza media che sfiora il 6%. L'ultimo passaggio avverrà a 20 km dal traguardo. A -7 dovranno fronteggiare il breve strappo del Bemelerberg.

Amstel Gold Race 2023: i favoriti

La marca di birra Amstel sponsorizza questa corsa fin dalla prima edizione che si è disputata il 30 aprile del 1966. Una gara amatissima che apre il Trittico delle Ardenne formato proprio da Amstel Gold Race, insieme alla Freccia Vallone e alla Liegi-Bastogne-Liegi.

L’anno scorso a vincere fu Kwiatkowski, in volata su Cosnefroy. Quest’anno saranno assenti van Aert e van del Poel. Il grande favorito è Tadej Pogacar, ma gli avversari al campione sloveno non mancheranno. Tra questi ci saranno il britannico Tom Pidcock, l'americano Neilson Powless e Tiesj Benoot. L'Italia spera in una bella prova di Andrea Bagioli e di Mattia Sobrero.

Amstel Gold Race 2023: dove vederla in tv

L'Amstel Gold Race 2023 sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay dalle ore 13.30. Le fasi finali, fino all'arrivo, andranno in onda su Rai 2 dalle 15.40. Gli abbonati potranno seguire la corsa su Eurosport dalle 14.45 al termine della corsa femminile. La Amstel Gold Race 2023 sarà trasmessa in streaming a pagamento anche su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now e Sky Go.