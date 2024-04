Amstel Gold Race 2024: dove vederla in diretta e in streaming

Un'altra giornata di grande ciclismo. Domenica 14 aprile si corre la 58esima edizione della Amstel Gold Race, gara caratterizata dai cotes, brevi ma impegnativi strappi collinari. Il percorso di 253,6 km prevede la partenza da Masstricht e l'arrivo a Valkenburg, con la nota salita di Cauberg, 600 metri e pendenze medie dell'8,3% da affrontare due volte e pronta a decidere la corsa, con l'ultimo passaggio a 18 km dal traguardo.

Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno, non sarà al via e punterà sulla Liegi di domenica 22 aprile. Mathieu Van der Poel, campione del mondo in carica, dopo aver vinto il Giro delle Fiandre e la Roubaix punterà a una memorabile tripletta. I suoi principali avversari saranno Tom Pidcock, Matej Mohoric, Benoit Cosnefroy, Marc Hirschi. L'Italia spera in una buona prova di Formolo, Sobrero e Bagioli.

Amstel Gold Race 2024: dove vederla in tv

L'Amstel Gold Race 2024 sarà trasmessa in diretta in chiaro u Raisport e in streaming gratuito su Raiplay dalle ore 13 e dalle 15 su Rai 2 e per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 13. Le prossime corse del Trittico delle Ardenne saranno la Freccia Vallone, mercoledì 17 e la Liegi-Bastogne-Liegi.