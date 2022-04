Ciclismo oggi tv Amstel Gold Race 2022: dove vederla in diretta e in streaming

Domenica scorsa, nella prima domenica d’aprile, il ciclismo ha regalato subito spettacolo con una memorabile edizione del Giro delle Fiandre, la seconda classica monumento della stagione.

La bellissima vittoria di Mathieu Van der Poel verrà ricordata almeno quanto la dolorosa lezione appresa dal campione sloveno Tadej Pogacar beffato proprio allo sprint dopo essere stato protagonista di una fantastica azione.

Ciclismo, Amstel Gold Race 2022: il percorso

Oggi, domenica 10 aprile, i corridori affronteranno la Amstel Gold Race, la prima delle tre classiche delle Ardenne, che precede la Freccia Vallone, in programma mercoledì 20 aprile e la Liegi-Bastogne-Liegi, domenica 24 aprile.

La marca di birra Amstel sponsorizza questa corsa fin dalla prima edizione che si è disputata il 30 aprile del 1966. Il percorso è quello tipico del Sud dei Paesi Bassi con i caratteristici cotes, i brevi ma impegnativi strappi collinari.

Si parte da Maastricht e dopo 254 km si arriva a Valkenburg. Un anno fa a vincere fu il belga Wout Van Aert che riuscì ad avere la meglio allo sprint sul britannico Pidcock. Per decretare il vincitore fu necessario ricorrere al photofinish.

Il campione in carica non sarà al via di questa edizione a causa del Covid che l’ha colpito la scorsa settimana e ha deciso di allenarsi per puntare alla Parigi-Roubaix in programma domenica 17 aprile.

Dopo la vittoria della scorsa settimana al Giro delle Fiandre il grande favorito è Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), seguito proprio da Pidcock (Ineos Grenadiers). Gli italiani più accreditati sono Andrea Bagioli (Quick Step-Alpha Vinyl) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

La Amstel Gold Race 2022 sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 14.15 su Eurosport e su Raisport.

La corsa sarà visibile in streaming su RaiSportWeb, RaiPlay, DAZN, Tim Vision, Now Tv e Discovery+.