An Brescia e Pro Recco domani in vasca per gli anticipi di serie A

AN Brescia e Pro Recco scaldano i motori in vista degli anticipi di domani, che saranno dei test a due giorni dalle delicate sfide di Champions League in programma giovedì sera alle 20.30.

I campioni d'Italia bresciani contro la Telimar Palermo in vasca alle 15 per un test più che valido in vista della sfida di Champions contro il Radnicki. Dopo i 3 punti conquistati con la Roma Nuoto, i leoni vogliono continuare il momento positivo e davanti a loro c’è comunque una squadra in fiducia. Cinque vittorie nelle ultime cinque uscite tra campionato e coppa fanno del Palermo un avversario interessante per vedere i progressi della squadra.

Sarà possibile accedere al match esclusivamente con biglietto e green pass. La sfida verrà trasmessa sui canali Facebook e Twitch dell'An Brescia. Così Vincenzo Renzuto alla vigilia: “Domani sarà sicuramente una partita difficile. Il Palermo è un’ottima squadra con un grande gioco. Faranno tanta zona M quindi dovremo essere bravi ad attaccare. È un ottimo test per la Champions”.

GLI ANTICIPI

Brescia, ore 15.00

AN Brescia-Telimar

Arbitri F. Gomez e Ricciotti

Delegato Saeli

Recco, ore 15.00 Pro Recco-Iren Genova Quinto

Arbitri Nicolai e Severo

Delegato Costa



IL PROGRAMMA

sabato 20 novembre



ore 15.00 CC Ortigia-Pallanuoto Trieste - diretta Waterpolo Channel

ore 15.30 Lazio Nuoto-RN Savona

ore 16.00 ADR Nuoto Catania-Anzio Waterpolis

ore 16.00 CN Posillipo-Milano Metanopol

ore 18.00 RN Salerno-Roma Nuoto

Champions League - terza giornata



Girone A - 19 novembre

Kragujevac, ore 20.30 VK Radnicki-AN Brescia



Girone B - 20 novembre

Recco, ore 20.30 Pro Recco-Crvena Zvezda