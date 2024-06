Archie Goodburn shock: "Ho tre tumori inoperabili al cervello"

Una drammatica notizia ha scosso il mondo dello sport d'oltremanica in queste ore. Il nuotatore britannico Archie Goodburn ha rivelato che gli sono stati diagnosticati tumori cerebrali inoperabili.

Tre grandi oligodendrogliomi, un raro tipo di cancro

Il 23enne scozzese, di Edimburgo, aveva iniziato ad avere intorpidimento e altri sintomi, convulsioni incluse, durante le prove per qualificarsi alle olimpiadi di Parigi 2024. Gli esami diagnostici hanno individuato tre grandi oligodendrogliomi, un raro tipo di cancro che può colpire il cervello e il midollo spinale. Una diagnosi molto pesante, perché l a natura dei tumori rende impossibile l'intervento chirurgico per rimuoverli, e Goodburn ora dovrà sottoporsi a chemioterapia e radioterapia per cercare di curarli.

"Sei settimane fa, la mia vita ha subito un profondo cambiamento quando mi sono stati diagnosticati tre tumori al cervello", ha scritto l'atleta su Instagram. "A dicembre 2023, il mio allenamento ha iniziato a essere interrotto da strani episodi. Questi episodi, inizialmente pensati come emicranie emiplegiche, si verificavano durante allenamenti intensi. Mi lasciavano con una perdita di forza e una sensazione di intorpidimento sul lato sinistro, una profonda sensazione di paura, nausea. Ora so che si trattava in effetti di crisi convulsive.

Una risonanza magnetica a maggio "ha finalmente rivelato ciò che avevo iniziato a temere di più", ha scritto Goodburn, che in passato ha rappresentato la Scozia ai Giochi del Commonwealth del 2022 a Birmingham e ha vinto il bronzo nei 50 metri rana maschili ai Campionati mondiali juniores di nuoto del 2019.

"Sono determinato ad affrontare questa situazione a testa alta"