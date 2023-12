Atletica, Diamond League 2024: il calendario e il programma

La Diamond League è pronta a regalare spettacolo anche nel 2024. Il massimo circuito dell'atletica leggera sarà composto da 14 tappe e dalle Finali di Bruxelles dove saranno assegnati i diamontoni a chi avrà vinto nelle rispettive specialità.

I primi appuntamenti in calendario saranno ad aprile in Cina, a Xiamen, il 20 e a Shanghai, il 27 aprile, poi a maggio si andrà in Qatar, a Doha, il 10, in Marocco, a Rabat, il 19, a Eugene, negli USA, il 25 e in Norvegia, a Oslo, il 30 maggio. Il 2 giugno si gareggerà in Svezia, a Stoccolma.

A luglio saranno 3 gli appuntamenti: Parigi, il 7, Monaco, il 12 e Londra, il 20. Da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto a Parigi si terranno le Olimpiadi.

Il calendario della Diamond League riprenderà ad agosto a Losanna, il 22 e Slesia, il 25. Il 29 agosto si disputerà a Roma il Golden Gala, memorial Pietro Mennea, che non si disputerà sul finire della primavera dato che nella Capitale, dal 7 al 12 giugno, ci saranno gli Europei di atletica.

A settembre sono in programma il meeting a Zurigo e il 13 e 14 le Finali a Bruxelles, il termine di una stagione da non perdere.

Diamond League 2024: il calendario

20 aprile, Xiamen (Cina)

27 aprile, Shanghai (Cina)

10 maggio, Doha (Qatar)

19 maggio, Rabat (Marocco)

25 maggio, Eugene (USA)

30 maggio, Oslo (Norvegia)

2 giugno, Stoccolma (Svezia)

7 luglio, Parigi (Francia)

12 luglio, Monaco (Monaco)

20 luglio, Londra (Gran Bretagna)

22 agosto, Losanna (Svizzera)

25 agosto, Slesia (Polonia)

29 agosto, Roma (Italia)

5 settembre, Zurigo (Svizzera)

13-14 settembre, Finali a Bruxelles (Belgio)