Atletica, Diamond League 2023 Finali Eugene: dove vederle in diretta

Ultimo appuntamento per la Diamond League 2023. Il massimo circuito di atletica leggera, dopo 13 tappe stagionali, in questo weekend vivrà il suo atto conclusivo con le Finali che si disputeranno a Eugene, sabato 16 e domenica 17 settembre.

L'Italia sarà rappresentata da Andy Diaz nel triplo maschile, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Roberta Bruni nel salto con l’asta e Dariya Derkach nel triplo femminile.

Tra gli assenti Gianmarco Tamberi, campione del mondo nel salto in alto a Budapest, che ha deciso di chiudere in anticipo la stagione e Larissa Iapichino che si è infortunata alla vigilia.

Diamond League, Finali Eugene 2023: il calendario

20.00: Lancio del giavellotto (femminile)

20.06: Salto triplo (maschile)

20.08: Salto in alto (maschile)

21.04: 400 ostacoli (maschile)

21.16: 400 metri (maschile)

21.20: Lancio del giavellotto (maschile)

21.26: Salto con l’asta (femminile)

21.29: 3000 siepi (femminile)

21.49: Salto triplo (femminile)

21.51: 1500 metri (femminile)

22.07: 100 metri (maschile)

22.11: Getto del peso (femminile)

22.19: 3000 siepi (maschile)

22.40: 100 metri (femminile)

22.50: Miglio (maschile)

Domenica 17 settembre

20.30: Salto in alto (femminile)

20.40: Lancio del disco (maschile)

20.48: Salto in lungo (maschile)

21.04: 800 metri (maschile)

21.39: 5000 metri (femminile)

21.57: Salto con l’asta (maschile)

22.04: 400 ostacoli (femminile)

22.08: Lancio del disco (femminile)

22.17: 3000 metri (maschile)

22.37: 400 metri (femminile)

22.42: Salto in lungo (femminile)

22.52: 110 ostacoli

23.05: 100 ostacoli

23.09: Getto del peso (maschile)

23.19: 800 metri (femminile)

23.36: 200 metri (maschile)

23.49: 200 metri (femminile)

Diamond League 2023, Finali Eugene: dove vederle in tv

Le Finali di Diamond League 2023, a Eugene, saranno trasmesse domenica 17 settembre in chiaro su Rai Sport HD e per gli abbonati sabato 16 e domenica 17 su Sky Sport. Diretta streaming in chiaro su Raiplay, sabato 16 e domenica 17 e a pagamento su Sky Go e NOW.