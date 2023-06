Atletica, Diamond League a Parigi: torna Jacobs, 11 azzurri in pista (La diretta TV)

Venerdì 9 giugno 11 atleti italiani puntano a essere protagonisti a Parigi, nella quarta tappa della Wanda Diamond League allo stadio Charlety ( diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena dalle 21 alle 23, diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 21.00).

Il più atteso è Marcell Jacobs (Fiamme Oro) che torna finalmente in pista dopo aver rinunciato a Rabat e al Golden Gala a Firenze per un fastidio procurato da un falso appoggio. Sarà un test molto importante per l'olimpionico nella stagione che porta ai Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto.

Jacobs troverà tra i suoi avversari il campione del mondo dei 200 metri Noah Lyles (Usa), autore sabato scorso di un sonoro 19.67 nella sua specialità principale a Kingston, ma anche insieme al keniano Ferdinand Omanyala e allo statunitense Ronnie Baker. Completano il cast dei 100 metri gli africani Letsile Tebogo (Botswana) e Benjamin Azamati (Ghana), il giamaicano Yohan Blake, il francese Mouhamadou Fall.

Riflettori puntati anche sulla staffetta azzurra che cerca un tempo che possa permettere di avvicinare ulteriormente i Mondiali di Budapest, in progresso rispetto al 38.38 di un mese fa a Firenze: in pista i campioni olimpici Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu (tutti Fiamme Gialle) e uno tra Marco Ricci (Nissolino Sport) e Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) per la seconda frazione.

Nell’alto, dopo l’1,81 di Rabat, vuole voltare pagina il bronzo mondiale Elena Vallortigara (Carabinieri) che incontra in particolare la vicecampionessa olimpica Nicola Olyslagers (Australia) e la statunitense Vashti Cunningham, entrambe a 1,98 quest’anno, oltre all’ucraina quarta a Tokyo e Eugene Iryna Gerashchenko.

Nei 3000 siepi, prima di difendere i colori della società civile di appartenenza (Cus Palermo) nei 5000 della Finale Oro di casa, il bronzo europeo Osama Zoghlami può confermare l’ottimo debutto di Rabat dove si è espresso in 8:14.58. Il siciliano dell’Aeronautica ritrova da Monaco di Baviera il campione d’Europa Topi Raitanen (Finlandia), in una gara che annuncia il possibile assalto al record del mondo da parte dell’etiope argento olimpico e mondiale Lamecha Girma (da battere il 7:53.63 di Saif Saaeed Shaheen del 2004). Terzetto di primatiste italiane al femminile: il bronzo europeo Sara Fantini (Carabinieri) in una gara mista uomini-donne di martello (c’è la campionessa del mondo Brooke Andersen, Usa), l’astista Roberta Bruni (Carabinieri) di nuovo contro la nobiltà (Katie Moon oro olimpico e mondiale, l’altra Usa Sandi Morris, la greca Katerina Stefanidi) dopo il quarto posto con 4,61 al Golden Gala, la discobola Daisy Osakue (Fiamme Gialle) con l’oro olimpico Valarie Allman (Usa) e la plurititolata croata Sandra Perkovic.

Tra le altre gare, c’è curiosità per quello che potrà fare sui 400 piani la primatista del mondo dei 400hs Sydney McLaughlin-Levrone (Usa), in una delle sue rare apparizioni in Diamond League. Duello tra primatiste mondiali nei 5000 metri: la keniana regina del Golden Gala Faith Kipyegon (3:49.11 WR a Firenze nei 1500) sfida sul terreno avversario la primatista dei 5000, l’etiope Letesenbet Gidey. Il norvegese Jakob Ingebrigtsen ambisce a sfilare a Daniel Komen la migliore prestazione mondiale delle 2 miglia (7:58.61 nel 1997). Tra gli altri nomi di peso, l’americano Grant Holloway nei 110hs, il greco Miltiadis Tentoglou nel lungo, il keniano Emmanuel Korir negli 800.

Diamond League Parigi: il programma

Venerdì 9 giugno